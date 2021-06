DEA no tiene evidencias que relacionen a Bartlett con caso Camarena: investigador

Escucha la nota:



Carlos A. Pérez Ricart, profesor e investigador titular de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que no existe una sola evidencia que relacione a Manuel Bartlett Díaz, actual director de la CFE y ex titular de Gobernación, con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena.

El académico, quien ha investigado a detalle ese caso, dijo lo anterior en entrevista en el programa “Los Periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela por el canal SinEmbargo al Aire, que se transmite en la plataforma de YouTube.

Pérez Ricard, aclaró que no quiere hacer una defensa de Bartlett, pero si hizo énfasis que en el contexto de la discusión de la Reforma Eléctrica vuelvan las acusaciones sobre el asesinato de Camarena, ocurrido el 17 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco.

“Quiero aclarar que no me interesa hacer una defensa de Manuel Bartlett, no lo conozco y, es más, no me interesa conocerlo en absoluto, no tengo nada qué ver con él. Pero sí me llama la atención que un contexto en el que Bartlett comienza a tener un papel predominante, por el tema de la Reforma Eléctrica vuelva la ola de acusaciones sobre su presunta participación en la tortura y asesinato de Enrique Camarena, ocurrido en 1985”, expuso.

“Un poco lo que describí en un hilo en Twitter y un poco lo que les comentó hoy es que desde mi punto de vista, y después de haber leído todos los documentos del caso Camarena y toda la bibliografía que se ha escrito, no hay ningún elemento, no hay ninguna evidencia para sostener que Manuel Bartlett esté involucrado directa o indirectamente con la tortura y asesinato de Camarena”, aseguró el académico.

Pareciera, manifestó Pérez Ricard, que todo esto se trata si no de un complot por lo menos de una serie de mentiras y malentendidos alrededor del personaje, y así como espero que se juzgue su papel en otros asuntos, en este asunto en particular –y sin hacer una defensa global del personaje– pues llego a la conclusión de que no tiene absolutamente nada qué ver en este tema y que habría que cerrar de una vez por todas este debate porque se está calumniando a una persona que no tiene nada qué ver en este asunto.

SUS ARGUMENTOS

A través de su cuenta de Twitter, el investigador publicó el 21 de junio pasado, una serie de argumentos donde destaca que las evidencias contra Bartlett por su supuesta participación en el homicidio de Enrique Camarena, son falsas y no justifican las acusaciones que recientemente se han lanzado en su contra y que, además, coinciden con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de presentar una reforma al sector eléctrico en México.

Manuel Bartlett es ya figura clave del debate energético. De ahí que vuelva a primera plana la acusación sobre su supuesta participación en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Un hilo sobre uno de los mitos más grandes de la historia contemporánea de México🧵 — C. A. Pérez Ricart (@perezricart) June 21, 2021

“Es bien importante entender el contexto y quiénes están hablando de esto porque, desde mi punto de vista, en el fondo lo que se está intentando atacar es la Reforma Eléctrica y no tanto a Manuel Bartlett. Pero déjenme hacer un recuento de los hechos, para entender por qué se le acusa y por qué no hay, por lo menos a mi modo de ver, evidencia sustanciosa que señale a Manuel Bartlett en este asunto”, dijo.

Explicó que Enrique Camarena es asesinado en México en 1985 y más o menos se tiene claro que es asesinado por lo que se llamó después el Cártel de Guadalajara, es decir el que integraban Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”.

CASO CAMARENA, EL CASO KENNEDY MEXICANO

Puntualizó que lo que no queda claro es si a Camarena lo torturan y después lo matan por decisión de los propios narcotraficantes, que eran gente de Sinaloa pero vivían en Guadalajara en ese momento, o es asesinado por órdenes de algunos políticos mexicanos o por órdenes de la CIA y indica que ahí hay evidencia contradictoria en este sentido.

“Sostengo que el caso Camarena –bueno, esto lo sostiene Benjamin Smith, autor del libro The Dope, The Real History of Mexican Drug Trade, un texto que va a causar sensación en México porque realmente modifica y va a modificar mucho de nuestro entendimiento del narcotráfico en México–es nuestro caso Kennedy en donde es prácticamente es imposible descubrir la verdad”, aseguró el académico en sus argumentos para explicar que la supuesta participación de Manuel Bartlett en el asesinato de Enrique Camarena, son falsos.