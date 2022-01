Dan de alta a Rosario Robles, tras dar positivo a Covid-19

La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, informó que ya fue dada de alta, después de que el 18 de enero de este año dio positivo a Covid-19.

En su cuenta de Twitter, la ex jefa de Gobierno agradeció al personal médico que la atendió en Santa Martha y especialmente a quienes le expresaron su apoyo, afecto y solidaridad.

Información relacionada: Rosario Robles da positivo a Covid-19

En un segundo mensaje, Robles Berlanga envió su pésame a su ex colaborador Ramón Sosamontes por el fallecimiento de Maritza.

Al respecto, la ex titular de la Sedatu escribió: “Mi muy querido Ramón Sosamontes quisiera estar en este momento contigo, así como tu me has acompañado en los momentos más difíciles. Un abrazo y todo mi cariño por el fallecimiento de la muy querida Maritza”.