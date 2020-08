Da positivo a Covid-19 titular de Sader, Victor Villalobos

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, dio positivo a la prueba de coronavirus Covid-19, por lo que a partir de esta noche permanecerá en aislamiento.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el funcionario informó que ya notificó a las personas con las que tuvo contacto, a efecto de que tomen previsiones.

Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a Covid-19. He notificado a las personas c/ las que tuve contacto p/ que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas. Mantendré actividades desde casa, c/ el apoyo del gran equipo de @Agricultura_mex

— Víctor Villalobos Arámbula (@vmva1950) August 19, 2020