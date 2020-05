Currículum vitae no debe incluir fotografía, es elemento de discriminación: STPS

Escucha la nota:



El currículum vitae de las personas, que sirve de carta de presentación al momento de conseguir empleo, no debería incluir la fotografía del solicitante, planteó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde.

Al participar en el foro digital “La brecha #NoEsNormal”, la funcionaria agregó que la brecha salarial en el trabajo entre hombres y mujeres en el país, es de 23 por ciento.

Manifestó que en México las desigualdades en el mercado laboral persisten y como ejemplo de ello, habló de un ejercicio, sin puntualizar quién y cuándo lo aplicó, cuyo propósito fue demostrar que la imagen y características físicas de los trabajadores, son elementos relevante para los reclutadores y que se prestan para discriminar.

“Se hizo un ejercicio, una investigación de repartir el mismo CV a la misma empresa, pero en la fotografía había una mujer muy delgada y una mujer con sobrepeso y se demostró que esta era una característica muy importante para tomar una decisión por parte de los reclutadores. De entrada, que las fotografías no deberían siquiera existir en los currículums”, propuso.

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde / Angélica Melín, reportera en MVS Noticias

Otras barreras para las mujeres al momento de acceder a un puesto de trabajo, son los cuestionamientos respecto a si son solteras o casadas, condiciones que no tienen nada qué ver con las competencias y cualidades para desempeñar un trabajo, dijo.

Agregó que en materia de hostigamiento, se tiene conocimiento de que al menos el 26 por ciento de las mujeres, alguna vez fueron víctimas de ese tipo de conductas

En lo referente al menor salario que perciben las mujeres en México, en comparación con los hombres, la secretaria Alcalde Luján indicó que se trata de una “herencia histórica y social” de desigualdad.

Al pronunciarse a favor de reducir esas condiciones desfavorables para las mujeres, dijo textualmente que si no se “acelera la brecha”, cuando quiso decir que si no se reduce, la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres no se podrá alcanzar sino hasta dentro de 66 años, después del año 2080.

Calificó como inaplazable derribar las barreras para las mujeres en el trabajo, al igual que los roles que normalizan la desigualdad, como la idea de que los hombres son los que deben trabajar y las mujeres quedarse en el hogar, realizando actividades no remuneradas.

Aprovechó para destacar los esfuerzos del Gobierno Federal en materia de igualdad.

Enfatizó el aumento de 16 por ciento al salario en 2019, representó una reducción de 2.6 por ciento en la brecha salarial, ya que las mujeres son mayoría entre quienes reciben como pago un salario mínimo.

También se refirió a la composición paritaria del gabinete del Presidente de la República; así como al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que da oportunidades de capacitación y ocupación a más de un millón 300 mil jóvenes, de los cuales, el 60 por ciento son mujeres.

También se ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de trabajo doméstico; se implementó el programa piloto de integración de trabajadoras del hogar al Seguro Social; y en la reforma laboral se estableció que los sindicatos deben reformar estatutos para tener dirigencias paritarias; aunado a que en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se elaboró un Modelo de Protocolo para atención y erradicación de la violencia laboral.

Lo anterior indica que se avanza en la ruta correcta, pero todavía hay mucho camino por seguir, como reforzar el diálogo con la sociedad civil para alcanzar un mercado laboral más igualitario, equitativo y justo, finalizó.