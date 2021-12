¡Cuidado! Estas aguas saborizadas tienen más azúcar que un refresco

No es ninguna sorpresa que muchos productos en el mercado no cumplen con lo prometido en el empaque, o son más dañinos de lo que se cree, como es el caso de los productos de “dieta” que perjudican más de lo que ayudan.

Para “desenmascarar” a estas marcas que le mienten al consumidor, la Procuraduría del Consumidor (Profeco), constantemente realiza estudios a los productos en el mercado y en esta ocasión fue el turno de las aguas saborizadas.

Cuidado con los productos que consumes

De acuerdo con el estudio publicado por la Profeco, se realizaron pruebas de laboratorio a 26 productos de aguas saborizadas, y estas son las bebidas que tienen más azúcar que incluso un refresco.

Bonafont Kids, Orangina, Peñafiel mineral sabor limón y Peñafiel mineral sabor naranja, son algunas de las bebidas sin edulcorantes no calóricos que tienen más azúcar añadida.

Por otra parte, en la lista de bebidas con edulcorantes no calóricos que tienen más azúcar añadida, se encuentran: Amí Jumex, Ciel mini del Valle,e.purita Essentials, Bonafont Juizzy, Bonafont Levite, Del Valle Frut, Del Valle Limón & Nada, Del Valle Naranja & Nada, Jumex Fresh Cítricos y Jumex Futzzo.

Bebidas azucaradas provocan daños a la salud.

La Procuraduría del Consumidor hace un llamado a no consumir este tipo de bebidas ya que rebasan el consumo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es de 25 gramos de azúcar al día.

Por otra parte en el estudio publicado, sugiere que el consumo de aguas saborizadas se encuentra entre los motivos por los que México se encuentra en el primer lugar de obesidad de toda América Latina.