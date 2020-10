Cuestiona Javier Sicilia a la 4T y oposición por empeñarse en replicar modelos del pasado

Escucha la nota:



El escritor Javier Sicilia hizo una crítica al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al señalar que cuando no se construye algo nuevo se cae en la tentación de instaurar un modelo que pasó hace décadas.

Al participar en el Ciclo de charlas Grandes maestros: “El cultivo del Espacio de interioridad en tiempos de crisis”, el activista amplió su crítica también a la llamada oposición por querer restablecer un universo que ya está derrumbado.

“Lo que queda cerrado mientras no vamos construyendo algo nuevo es el futuro, de ahí las tentaciones de siempre regresar a re evitar el pasado, no a visitar el pasado para construir un nuevo sino a tratar de devolvernos al pasado, lo vemos en política, lo vemos en los intentos de la 4T por establecer un universo que pasó hace muchas décadas o la llamada oposición que quiere establecer un universo que ya se derrumbó, que está más cerca de esta época”, expuso.

De igual forma, Javier Sicilia cuestionó el posible retiro de la estatua de Colón luego de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sugirió abrir el debate y la posibilidad de someter el tema a una consulta popular.

“Como quitar la estatua de Colón a un año de la conmemoración de la llegada de Colón a estas tierras, no se puede borrar la memoria, podemos re significarla, re visitarla pero no podemos borrarla y decir pues como eso no lo pensamos ahora como realidad, lo quitamos, lo borramos y lo desaparecemos de nuestra memoria y eso es gravísimo pero eso es lo que nos está pasando diariamente con cada uno de los acontecimientos, no somos capaces de fijarnos en algo para reflexionar o para detenernos a una meditación profunda y eso va acompañado del olvido, de cosas que son en la inmediatez pero del olvido del pasado”, apuntó.

En el encuentro virtual organizado por la UNAM el poeta consideró que estamos frente al final de una era. “De hecho la la pandemia ha potenciado eso, somos seres desencadenados, nos medíamos por una especie de resurrección donde nuestras carnes se ven como cuerpos nada más, imágenes virtuales y es donde nos sentimos cómodos, afuera estamos mediados por mascarillas, caretas, por sanas distancias, yo no sé por qué tenemos que llamarle daña a la distancia”.

En este sentido cuestionó a las nuevas generaciones cómo construirían una nueva interioridad en un mundo robotizado, en un mundo muy extraño al que vivió su generación.