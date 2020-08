Cubrebocas es un mecanismo auxiliar contra Covid, reitera López-Gatell

El funcionario afirmó que esta medida no sustituye a otras que son principales como el lavado de manos, sana distancia, proteger el estornudo, entre otros.

Escucha la nota:



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llamó a los ciudadanos a usar cubrebocas como una medida auxiliar para contrarrestar los contagios por Covid 19, pero a no tener un exceso de confianza creyendo que es la única medida que evitará la propagación del virus.

Al presentar un video en el cual se refiere 17 veces al uso de cubrebocas, afirmó que esta medida no sustituye a otras que son principales como el lavado de manos, sana distancia, proteger el estornudo y quedarse en casa si se tienen síntomas.

Información relacionada: México rebasa los 54 mil muertos por Covid-19

Sobre la iniciativa de Colima de que el uso de cubrebocas sea obligatorio de lo contrario se tendrá una sanción económica de más de 40 mil pesos, indicó que se puede ocasionar una nueva violación a los derechos humanos de los servidores públicos, pueden cometerse abusos a pesar de que es una medida auxiliar y darse una polarización entre “los ciudadanos que lo portan y quienes no”.

Por último, señaló que las autoridades mexicanas no se resisten a aplicar algún tratamiento contra Covid-19, pero en este momento no existe alguno que tenga suficiente evidencia científica de que cura la enfermedad, y en el caso del fármaco tocilizumab, del laboratorio Roche, se tienen contraindicaciones en su uso y no tiene registro ante Cofepris.