Cuatro exgobernadores, con denuncias ante FGR por corrupción: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra cuatro exgobernadores, por presuntos actos de corrupción y manejos financieros irregulares, informó el titular del organismo, Santiago Nieto.

Al presentar un informe de resultados en 2019, en el marco de la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario detalló que también hay gobernadores en funciones que están siendo investigados.

*Información relacionada: De más de 6 mil mdp bloqueados, 5 mil mdp provienen del crimen organizado: UIF

Sin embargo, no puntualizó nombres ni estados, por tratarse de casos en proceso de análisis.

“Nosotros hasta este momento hemos denunciado a exgobernadores, tenemos cuatro casos denunciados ante la Fiscalía General de la República”, confirmó.

“Gobernadores en funciones no podría dar el dato, se trata de temas todavía en proceso de investigación y no sabemos si hay una responsabilidad o no. Por tanto, sería irresponsable hacer una imputación a cualquier persona, si no hay elementos. Se han presentado una serie de denuncias, sí. Sin embargo, hay que evitar, insisto, en que las instituciones se conviertan en un mecanismo de golpeteo político”, precisó.

A lo largo del informe presentado, refirió al caso calificado como “relevante”, del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, que habría recibido pagos millonarios provenientes de dependencias públicas como la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Tesorería de la Federación (TESOFE) e incluso del gobierno de la Ciudad de México, encabezado el sexenio pasado por el actual senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Mancera.

Sin dar mayor detalle, el funcionario subrayó que las denuncias referidas no obedecen a una política de uso de las instituciones del Estado, en este caso la UIF, como instrumentos de “golpeteo político”.

Se trata de las acciones enmarcadas en la estrategia de combate a la corrupción de la administración federal, enfatizó.