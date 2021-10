Cuando AMLO quiera, hablan con él en Palacio Nacional: Quadri y Creel

Los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel y Gabriel Quadri usaron sus cuentas en redes sociales para responder a las alusiones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El diputado Creel Miranda, cuya invitación al Primer Mandatario a acudir a sus clases de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tuvo como respuesta un “ay, nanita” del jefe del Ejecutivo, le aclaró que, si regresa a la universidad, no será reprobado.

AMLO tiene falta por negarse a tomar clase de derecho

Al tomar con humor los dichos del presidente, el también vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro manifestó que podría participar en las clases que le están haciendo falta de manera virtual, o directo en su lugar de residencia.

“¿Ay nanita? Pues si no iba a reprobarlo presidente @lopezobrador_, era una invitación amable, aún así tendré que ponerle falta y mire que la clase de hoy era importantísima. Puede tomar la clase en línea o si gusta voy a Palacio a impartirla”, escribió el congresista, en su cuenta en Twitter, @SantiagoCreelM.

Con mayor seriedad, Creel Miranda dijo que el mandatario federal habló del artículo 89 constitucional, referente a sus facultades sobre política exterior, y lo hizo a partir de un “mal” asesoramiento. De lo contrario, no se explica cómo está dispuesto a violar derechos humanos y a mostrarse complaciente con “dictadores”.

El legislador dijo no haber comprendido por qué, al ser aludido, el presidente refirió al artículo 27 constitucional, y tras refrendar respeto hacia él, lamentó que sobre su gobierno pesan denuncias por violaciones sistemáticas a ese ordenamiento.

Le aclaró al jefe del Ejecutivo que él no pudo oponerse a la expropiación petrolera porque aún no nacía, y tampoco contra el reparto agrario, hace 100 años. Puntualizó que fue constituyente, no de 1917, sino de la Carta Magna para la Ciudad de México, y en su momento, defendió la democracia en el fraude electoral de 1994, en Tabasco.

“¿Pobres de mis alumnos? Más bien, Sr. presidente @lopezobrador_, pobre México, tanta crisis y problemas que vivimos y se piensa aún como en el pasado y no se construye el futuro #AyNanita”, finalizó el también exsecretario de Gobernación.

Quadri marcharía contra AMLO

A su vez, el diputado Quadri de la Torre le dijo al presidente que cuando él quiera, podrían hablar en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, sobre las causas de la pobreza en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

En reiteradas ocasiones, el Jefe del Ejecutivo ha recordado las palabras del ahora diputado federal panista y antes candidato presidencial del extinto Partido Nueva Alianza, respecto a que esas entidades en pobreza son una “carga” y si no fueran contabilizadas como parte de la Unión, México sería un país en desarrollo.

El congresista cuestionó la política de desarrollo social del Gobierno Federal y por qué está dirigida a los estados del sur. Pidió al mandatario aclarar si sólo busca repartir más subsidios entre la población.

También criticó a la administración federal por detener en la Ciudad de México y posteriormente dejar libre a quien llamó “un terrorista asesino de las FARC”, Rodrigo Granda. Asimismo, se declaró dispuesto a participar en una marcha contra el jefe del Ejecutivo, organizada por universitarios.

En críticas a otras acciones y hechos en el país y en torno al Primer Mandatario, el diputado Gabriel Quadri lo llamó “desquiciado” por el tema de la venta de niñas en el estado de Guerrero, por sus críticas a la UNAM y por el alto nivel de inflación, superior al 6 por ciento.