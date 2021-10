¿Cuál es el significado de la moneda de San Judas Tadeo?

¿Quién fue San Judas Tadeo?

Fue uno de los discípulos de Jesús, viste traje blanco y manta verde que deja al descubierto una medalla dorada con la imagen de Jesucristo y no una moneda de San Judas Tadeo como muchos creen.

De acuerdo con textos evangélicos, San Judas Tadeo lleva una medalla dorada en el pecho, es una efigie de Jesús conocida como la “Imagen de Edesa”.

¿Qué es la imagen de Edesa?

Es un trozo de tela que tiene la imagen de Jesús, la cual se imprimió cuando una mujer de nombre Verónica, le limpió el rostro manchado de sangre cuando era flagelado en su camino al Monte Calvario donde sería crucificado.

Se dice que la Imagen de Edesa fue entregada al rey Abgar de la antigua ciudad de Edesa y lo curó de una enfermedad, desde ahí se piensa que aquellas personas que son curadas con la imagen son milagrosos.

Por ello, San Judas Tadeo es llamado por muchos “el patrono de las causas imposibles”.

¿Por qué poner monedas a San Judas Tadeo?

Los sacerdotes piden no confundirse, San Judas Tadeo no es quien vendió a Jesús por treinta monedas para que lo crucificarán, llamado Judas Iscariote, que no tiene nada que ver con el patrono milagroso.

La moneda de San Judas Tadeo no hace milagros sino la medalla con la imagen de Jesús, para otros llamado escudo en el torso, que significa que San Judas está anunciando a Jesús.

Este 28 de octubre, Día de San Judas Tadeo

Los días 28 de cada mes, sus seguidores lo festejan por todo México, miles viajan con sus imágenes de este apóstol para a la Iglesia de San Judas Tadeo, mejor conocido como el Templo de San Hipólito.

Llamado el milagroso de “las causas difíciles”, fue uno de los menos mencionados en las escrituras, pero en la actualidad es uno de los más queridos, por lo que ahora ya sabes que lo que trae en el pecho es una medalla y no una moneda de San Judas Tadeo.