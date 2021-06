Críticas de AMLO contra clase media son “un disparate, una locura”: Anaya

Escucha la nota:



El excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya arremetió contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus críticas hacia la clase media, ello a raíz de la votación del pasado domingo 6 de junio.

En un mensaje en video divulgado en redes sociales, Anaya Cortés lamentó que el Jefe del Ejecutivo Federal haya comparado a las personas en pobreza con “mascotas” o “animales” a los cuales hay que atender, dándoles la comida.

También exigió que el Primer Mandatario deje de dividir a los mexicanos, porque el nuestro no es un país de ricos contra pobres.

Afirmó que el Presidente López Obrador “perdió la brújula” y cometió un completo “disparate” al dar una lectura equivocada a los resultados de la votación del 6 de junio, que no favoreció a su partido en especial en la Ciudad de México.

“AMLO ahora sí perdió la brújula. Según él, los narcos se portaron bien y la clase media se portó mal en la elección. ¡Basta ya de dividir a México! Este no es el país de ricos contra pobres o de la clase media “aspiracionista y egoísta”. Solo unidos podremos salir adelante”, escribió el exdiputado federal panista, en su cuenta en Twitter, @RicardoAnayaC.

“Ahora sí el Presidente perdió la brújula, su manera de entender la elección es un verdadero disparate, una completa locura. O sea, para él, los narcos se portaron bien y resulta que la clase media se portó mal, porque le dio la espalda a Morena en la Ciudad de México. O sea, defiende a los criminales y se va con todo en contra de la clase media, que según él son gente muy difícil de convencer, y al joven que estudia y sueña con salir adelante, lo llama aspiracionista y egoísta”, repudió el exdiputado federal, en el video con el que acompañó su mensaje.

Retomó fragmentos de las declaraciones del Primer Mandatario donde se refirió al buen comportamiento del crimen organizado, y reclamó la dificultad de convencer a quienes llamó “muy egoístas” por querer “salir adelante”.

“López Obrador quiere un país con millones de personas viviendo en la pobreza, para que dependan de él para poder comer. ¿Cómo se atreve a comparar a la gente pobre con mascotas? ¡No, Presidente, los jóvenes que hoy viven en pobreza no quieren que usted los trate como mascotas! Quieren estudiar, quieren oportunidades, quieren progresar y si, quieren salir adelante. ¡A mí también me indigna la pobreza y la extrema desigualdad que tenemos, pero entiéndalo por favor, la mayoría sí queremos una transformación, pero no esta transformación! ¡Basta ya de dividir a México!”, exigió el expresidente de la Cámara de Diputados.

Se quejó del Ejecutivo por denostar “la cultura del esfuerzo” y la lucha por salir adelante, ya que prefiere un México de “conformistas”, “agachado y sumiso” y en el que se fomente la dependencia, con el fin de convencerlos fácilmente y hacerlos dependientes de la ayuda del Gobierno Federal.

El panista cerró su reflexión afirmando que la mayoría en el país quieren y necesitan una transformación, pero sin división como la que promueve el Presidente.

“Este no es el país de ricos contra pobres, o el de la clase media aspiracionista y egoísta, no queremos más división, queremos unidad. Es tiempo de reencuentro y reconciliación, porque sólo unidos todas y todos juntos podremos salir adelante”, dijo con énfasis, para hacer notar su “enojo” por las consideraciones presidenciales.