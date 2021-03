Critican que partidos políticos carezcan de agenda para cambiar al país

Escucha la nota:



México carece de un debate profundo sobre el rumbo que se quiere, ya que solo existen unos principios; sin embargo, aún no se conoce el cómo se logrará cambiar el país.

Al afirmar lo anterior, el escritor Samuel Schimdt sostuvo que ningún partido político, incluyendo a la llamada 4T, cuentan con una agenda para cumplir con ese objetivo.

“Cuál va a ser la agenda política de la oposición, no existe; cuál va a ser la agenda política de la 4T, no existe. Tenemos una dinámica política que va como que arrastrándose, que va llegando poco a poco, sin que nadie esté viendo hacia futuro”, dijo

Qué vamos hacer para cambiar el país, no hay agenda, aseguró, no la tiene nadie, existen principios, pero fuera de esos principios, falta que nos digan cómo le van hacer y falta que nos diga la oposición cómo le va hacer para apoyar los buenos propósitos, pero que no nos digan que quieren llegar para frenar todo.

Al participar en el foro “Los jueces a juicio”, el también periodista sostuvo que se debe evitar que el primer mandatario concentre el poder, pero ello no debe implicar amarrarle las manos.

“Si debemos evitar que el presidente tenga demasiado poder, porque esto es autoritarismo, pero no podemos pretender amarrarle las manos al presidente o a los jueces para que no cumplan con su chamba, porque, efectivamente, esa es la línea débil de la democracia, ni demasiado poder, ni demasiada debilidad”, indicó.

Schimdt aseveró que en todos los países, donde el Ejecutivo y Legislativo tienen mayoría, se logran cambiar las reglas de acuerdo a la estrategia y a la visión de vida y de mundo del Poder Ejecutivo.