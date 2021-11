Critica Ricardo Anaya que AMLO vaya a la ONU y se ausente de la COP26

A unas horas de su comparecencia ante un juez por el supuesto soborno de 6.8 millones de pesos que recibió derivado del caso Odebrecht, Ricardo Anaya difundió un video donde critica que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no haya asistido a las reuniones de la COP26 y el G20 donde asistieron los principales lideres del mundo.

En el video difundido en sus redes sociales, el aspirante a la candidatura presidencial dijo que el primer mandatario prefirió asistir a una reunión de la ONU donde no estarán presentes los lideres de las 20 economías más importantes del mundo, para hablar ante funcionarios de segundo nivel.

Anaya Cortés criticó que López Obrador quiera hablar de corrupción cuando no ha castigado a sus hermanos quienes presuntamente habrían incurrido en este delito.

“Va a ir a hablar en un auditorio semivacío a uno que otro funcionario de segundo nivel, lo importante era ir al G20 y a la COP26, pero López Obrador no se siente cómodo en el mundo, porque no lo entiende, así que no va a las reuniones importantes en donde hay que dialogar y entender sobre economía, salud y cambio climático, solo va a las reuniones donde puede hablar desde un podio él solito”, afirmó.