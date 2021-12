Crítica por detenciones ilegales en Veracruz no es política, CNDH verificó violaciones: Monreal

El líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, negó que sus críticas al gobierno de Veracruz, por la detención y encarcelamiento injusto de personas, tengan tintes políticos.

En un mensaje en video difundido a través de sus cuentas en redes sociales, con motivo del fin de año, Monreal Ávila advirtió que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado las violaciones a las garantías de los ciudadanos por parte de las autoridades de procuración de justicia en el territorio veracruzano.

Información relacionada: Piden a SEGOB informes de avance del Registro de Personas con Discapacidad

Habló de la recomendación emitida en el caso de seis jóvenes detenidos sin pruebas, quienes ya salieron libres, y confió que lo mismo ocurrirá con el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río.

Las seis personas referidas habrían sido detenidas el pasado mes de septiembre y encarceladas sin que la autoridad presentara pruebas en su contra, motivo por el cual intervino acudiendo al organismo defensor, a petición de los familiares de las víctimas.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos resolvió que fue detención arbitraria, que fue una retención ilegal durante cuatro meses; que fue una actuación ilegal de la Fiscal y que fue un exceso del juez y un abuso de autoridad del gobernador y del juez penal de la causa”, apuntó.

“Ya no es una posición personal, que mucho se me cuestionó sobre si era política, no, es de justicia. Y aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos da la razón”, remarcó.

El legislador morenista agregó que en consecuencia, el gobierno de Veracruz debe cumplir la recomendación, y reconocer que violó derechos humanos, hubo detención ilegal de personas, que debe cubrir las indemnizaciones correspondientes, y aún más relevante, sancionar a las autoridades involucradas.

Se pronunció a favor de que se apliquen responsabilidades a los policías que cumplimentaron la detención arbitraria, a la fiscal de justicia de la entidad y se ponga fin a los abusos de autoridad por parte del gobernador Cuitláhuac García.

Derogar el delito de “ultraje a la autoridad”

La recomendación de la CNDH, abundó, también instruye a derogar el delito de “ultraje a la autoridad”, el cual está siendo utilizado para cometer arbitrariedades y justificar violaciones a derechos humanos, dijo.

Tras reiterar su convicción de que el caso de Del Río Virgen y otros políticos y personas detenidas sin pruebas, tendrá el mismo destino que el de los jóvenes referidos, es decir, se comprobará que fueron encarcelados de manera injustificada y saldrán libres, también reconoció que el propósito de hacerles daño y violar sus garantías ya está cumplido.

El sufrimiento de las familias de todas las personas detenidas, a partir de la acusación por “ultraje a la autoridad”, sentenció el coordinador morenista en el Senado, es una afectación que no se reparará.

Sin embargo, agregó que su convicción de seguir “luchando” contra esas injusticias y por el respeto a los derechos humanos en el país, de manera prudente pero “firme”, se mantendrá.