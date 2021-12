Critica el panista Ricardo Anaya la 'inflación desatada' que afecta a México 

Ricardo Anaya, aspirante a la candidatura presidencial para la contienda de 2024 aseguró que “las torpezas del gobierno” están afectado directamente a los ciudadanos.

En su video semanal, Anaya Cortés dijo que “tenemos un país sin crecimiento, con una inflación desatada, con una inseguridad incontrolable, y con un sistema de salud roto”.

El panista criticó el nivel que ha alcanzado la inflación en México en este año, al recordar que el primer mandatario había prometido bajar el precio de la gasolina y el gas y hoy, está sucediendo lo contrario.

Con el gobierno de López Obrador todo está subiendo de precio:

– Tanque de gas: de $550 a casi $800

– Tortilla: de $15 a $20

– Jitomate: de $21 a $44

– Chile: de $30 a $70

Esto se está saliendo de control y es muy preocupante.

Andrés Manuel, ya deja de hablar y ponte a trabajar. pic.twitter.com/2jDO8pO67J — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) December 6, 2021

“Demuestra que ya llegamos al punto en el que las torpezas del gobierno ya no son una noticia, el encabezado de un periódico, o sea las torpezas del gobierno te afectan directamente a ti, y a tu familia, bien dice el dicho, que obras son amores y no buenas razones, ya es hora de fijarnos en los hechos, en la realidad, en los precios de las cosas y no en las palabras y en los discursos huecos”, afirmó.

El excandidato presidencial del PAN dijo que “la mejor manera de luchar contra el alza en los precios es invirtiendo más para así producir más, para que, al haber más oferta, el precio de las cosas baje”.

Ricardo Anaya, a quien la Fiscalía General de la Republica lo acusa de recibir un soborno de casi 7 millones de pesos de la empresa Odebrecht para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, deberá comparecer ante un juez federal en el Reclusorio Norte el 31 de enero del próximo año, a las 9 de la mañana.