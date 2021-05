Crimen organizado está detrás de asesinato de Alma Barragán: MC

Escucha la nota:



El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que el asesinato de Alma Barragán, su candidata a la alcaldía de Moroleón, se dio durante un mitin y se trató de “una ejecución artera, cobarde, a sangre fría, donde el objetivo era ella”, de ahí que demando al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, que se hagan cargo del homicidio y de la estrategia fallida de seguridad.

En conferencia de prensa en León, advirtió que “el crimen organizado se ha apoderado de muchos espacios del territorio mexicano y quizá sea el caso de varias regiones de Guanajuato”, por lo que hizo “un enérgico llamado para que se proteja la integridad de los candidatos de todos los partidos políticos y no permitir un homicidio más”.

AMLO ¿responsable del asesinato?

“El responsable de toda la situación de seguridad que priva en el país, hoy por hoy es el jefe del Estado Mexicano, y el jefe del Estado Mexicano es el presidente de la República, le guste o no, y digo le guste o no porque al presidente le gusta estar en la arenga electoral y la politiquería, la grilla, en lugar de estar enfrentando los problemas del país, y nosotros lo hemos dicho con toda responsabilidad, señor presidente hágase cargo de esa estrategia fallida de seguridad, que está haciendo agua y demostrando sus límites”

Delincuencia organizada

Clemente Castañeda señaló que el asesinato de su candidata en Moroleón está relacionado con la delincuencia organizada pero “no permitirá que criminalicen a Alma Barragán”, de ahí que urgió una investigación clara y expedita.

“El riesgo no es exclusivo de un partido político, el crimen organizado no distingue colores, y voy a esto del crimen organizado, porque nosotros lo que podemos percibir, lo que podemos interpretar, lo que está a la vista es que es una ejecución relacionada con la delincuencia organizada, nosotros no vamos a aceptar ni aquí ni en ningún lado que se criminalice a una víctima”

Señaló que en los asesinatos de sus candidatos se dieron tres escenarios: eran los punteros en las preferencias electorales, en las localidades por las que competían la delincuencia organizada había ganado terreno y durante la campaña no recibieron amenazas de muerte.

El coordinador de Movimiento Ciudadano explicó que los hechos de Moroleón fueron una barbarie, porque dos niñas quedaron heridas, y adelantó que si van a presentar a una nueva candidata que será anunciada en los próximos días.