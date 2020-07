Covid-19 estará entre nosotros hasta tres años: López-Gatell

Escucha la nota:



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la enfermedad por Covid-19 estará entre nosotros hasta tres años con brotes grandes, medianos y pequeños, pero lo que es “probable” es que de octubre de este año hasta abril de 2021 se tenga coronavirus e influenza.

“La posibilidad de que entre octubre y mayo del siguiente año, o abril de 2021 pudiera regresar Covid-19 junto con la influenza… Además en todo el mundo vamos a tener Covid 19 por varios meses, posiblemente años, no se puede saber de manera puntual cuánto, pero posiblemente estaríamos hablando de dos o tres años en donde estará regresando una y otra vez”.

En conferencia de prensa, pidió a la gente que tenga Covid “que no se espante de más” porque solo dos de cada diez “se puede complicar y ser mortal”, principalmente aquellos que son adultos mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.

“Si usted tiene síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, piense que puede tener Covid, no se espante de más, ocho de cada 10 personas resuelven la enfermedad espontáneamente sin necesidad alguna de medicamentos, en particular no se automedique, no consuma antibióticos, y dos de cada 10 personas tienes un riesgo importante de complicarse con una enfermedad que puede ser muy grave, incluso mortal”.

El subsecretario de Salud insistió que en la transmisión de la información sobre Covid 19 existe infodemia de “parte de unos grupos y medios de comunicación”, por lo que en esta conferencia se dedicaron a dar el detalle de la movilidad de personas que tienen las 32 entidades federativas, siendo Chihuahua, Aguascalientes, Baja California, Durango, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas las que más movilidad tienen, por lo que podrían presentarse brotes de coronavirus.