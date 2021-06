Covid-19: Calderón desmiente hospitalización; estoy de buen ánimo, dice

Aclara el ex presidente que acudió al hospital para una revisión y dar seguimiento a su padecimiento.

El ex presidente Felipe Calderón acudió al hospital a una revisión y dar seguimiento a su estado de salud, debido al Covid-19 que padece.

En redes sociales se especuló que había sido ingresado en el Hospital ABC, lo cual fue aclarado por el propio ex mandatario.

En su cuenta de Twitter, Calderón dijo que su oxigenación es buena, el pronóstico favorable y su ánimo mejor tras los resultados electorales de este domingo.

Dado el COVID que padezco vine al hospital a realizarme estudios y dar seguimiento a mi estado de salud, el cual evoluciona bien, mi oxigenación es buena, el pronóstico favorable y mi ánimo mejor ante los resultados del domingo. Que no nos distraigan de los graves problemas de 🇲🇽 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) June 7, 2021

Sin embargo, en redes sociales se especuló sobre su estado de salud y que había sido hospitalizado debido al agravamiento de su padecimiento de Covid-19.

Ante ello, desmintió cualquier complicación de la enfermedad y destacó que se encuentra bien y de buen ánimo.

Calderón informó a través de Twitter que dio positivo a Covid-19 e indicó que los síntomas eran leves y que se encontraba aislado y en reposo.

El exmandatario indicó que el padecimiento le iba a impedir acudir al cierre de campañas de los candidatos del PAN, pero llamó a ir a votar en las elecciones 2021 y cerrarle el paso al “autoritarismo”.

De hecho, todavía se dio tiempo de comentar un video que subió su esposa Margarita Zavala, quien participó en las elecciones 2021.

ANUNCIA CALDERÓN QUE PADECE COVID

“Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo“, escribió en Twitter el pasado 1 de junio.

De hecho, al enterarse del padecimiento del ex mandatario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le deseó una pronta recuperación.

En su conferencia mañanera, el presidente dijo que él sabía sobre la enfermedad ya que también se contagió de Covid-19, por lo que deseó la pronta recuperación de Felipe Calderón, quien fuera presidente de 2006 a 2012.