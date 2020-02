Corte invalida porción normativa de la Ley de Indulto del Edomex

Escucha la nota:



La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la porción normativa del artículo 4, fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto del Estado de México, al excluir de la posibilidad de solicitar este beneficio para padres varones privados de su libertad, que tuvieran a su cargo el cuidado de niñas y niños.

Durante la sesión de este jueves, los ministros determinaron que dicha disposición resultaba contraría a los principios de igualdad y no discriminación, pues establecía una distinción basada en una categoría sospechosa y en un estereotipo de género, al asignar a la mujer de forma exclusiva el cuidado de las hijas y los hijos.

Además, estimaron que la medida resultaba incongruente con el interés superior de la infancia, pues privaba a los menores de padres sentenciados de la posibilidad de contar con este beneficio.

Al respecto, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que por estos motivos la norma resultaba inconstitucional.

“De tal suerte que, a mí me parece, esta norma que está impugnando, es inconstitucional porque no supera un test de escrutinio estricto en dos categorías sospechosas: la de género, correspondiente a la porción normativa que limita el beneficio a las mujeres, y la de estado civil, que limita a quien tenga hijos o hijas sin incluir a los tutores, no estimo que técnicamente la norma, haga una distinción en relación con orientación sexual, aunque indirectamente puede incidir y no es malo que se visibilice este tema”.

Cabe recordar que en la sesión del martes pasado, el pleno del Alto Tribunal invalidó las disposiciones de esa ley, vigentes hasta el 3 de febrero de 2017, que regulaban la facultad del gobernador del Estado de México para conmutar penas, por contravenir el artículo 73, fracción XXI, inciso “C”, de la Constitución Federal, el cual establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia de ejecución de penas.

Del mismo modo, la Corte las porciones “de mujeres” y “de doce años” del mismo artículo 4, fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto, pero en su texto vigente a partir de la reforma de 4 de febrero de 2017, en la que se conservó la exclusión del beneficio de los padres varones y tutores, pero se redujo la edad de los hijos e hijas de quienes hayan recibido una pena privativa de la libertad, para efecto de aspirar al beneficio del indulto, de dieciocho a doce años.

La SCJN reiteró que haber reducido la edad de los menores de edad resulta discriminatorio y regresivo, al desproteger a los niños y niñas de doce o más años.