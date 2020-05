Corrupción con Gobierno de Morena no disminuye, afirma PAN

El coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, explicó que las cifras de Hugo López-Gatell, no son creíbles“.

Escucha la nota:



El coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que “la corrupción no sólo no ha disminuido, sino que en la administración de Morena va para arriba, por lo que el actual gobierno federal es una muestra de pillaje y de impunidad que no se combaten con conferencias de prensa, ni buenos deseos o abrazos”.

En un comunicado, aseveró que la actual administración federal ha utilizado la lucha contra la corrupción como bandera para interrumpir las obras del aeropuerto de Texcoco, para provocar la escasez de gasolina, detener la obra de Constellation en Mexicali y ahora para estatizar la generación eléctrica “por lo que deben rendir cuentas”.

El panista confió que con la actuación que el presidente y las autoridades de salud han tenido en la epidemia de Covid-19 “sean evaluados por los ciudadanos por la omisión, la opacidad, la ilegalidad, la ineptitud, la discrecionalidad y la mentira criminal”.

Información relacionada: PRD afirma que AMLO comete “austericidio” en la Administración Pública

Explicó que las cifras del vocero del coronavirus, Hugo López-Gatell, no son creíbles “y el manejo que ha tenido de la epidemia también es corrupción”, al igual que las compras por asignación directa en más de 60 por ciento de los casos de adquisiciones importantes

Romero Hicks señaló que México se encuentra en el lugar 130 de 180 países en el Informe de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, y de acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción, uno de cada tres mexicanos reconoció haber tenido que pagar un soborno para realizar un trámite ante el gobierno.

Por último, señaló que datos del Inegi reportan que la tasa de corrupción se incrementó a 15 mil 732 casos por cada cien mil habitantes, cuando en 2017 era de 14 mil 635 y la tasa de incidencia aumentó de 25 541 actos de corrupción por cada cien mil habitantes a 30 mil 456.