Coordinadora del PRD y Noroña se confrontan en redes sociales, por el caso Lozoya

Lo anterior, luego de que la legisladora demandara al Gobierno Federal no politizar el caso del exdirector de PEMEX.

Escucha la nota:



La coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, se confrontó en redes sociales con el vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, a causa del tema Lozoya.

El legislador petista acusó a la congresista de defender actos de corrupción de “sus aliados” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), con “desvergüenza inaudita”.

Información relacionada: Inicia ‘sismo político’ con declaraciones de Emilio Lozoya: Ricardo Monreal

Lo anterior, luego de que la legisladora demandara al Gobierno Federal no politizar el caso del exdirector de PEMEX, no utilizarlo con fines electorales, dejar de filtrar información sobre las investigaciones y no dar privilegios al detenido.

“Una desvergüenza inaudita de @juarezvero al salir a defender actos de corrupción de sus aliados del @PRI_Nacional y @AccionNacional. Se prepara para defender a sus jefes, los sepultureros del @PRDMexico”, escribió el experredista, en su cuenta en Twitter, @fernandeznorona.

Una desvergüenza inaudita de @juarezvero al salir a defender actos de corrupción de sus aliados del @PRI_Nacional y @AccionNacional. Se prepara para defender a sus jefes, los sepultureros del @PRDMexico. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 24, 2020

En respuesta, la diputada Juárez Piña aclaró que sólo exige a la Fiscalía General de la República (FGR) avanzar en las investigaciones y al Presidente de la República, no involucrarse.

Que las denuncias respectivas se presenten y procedan, exigió la congresista “caiga quien caiga”.

“Jajaja! No defiendo a nadie! Al contrario lo que digo es que la @FGRMexico debe hacer su trabajo y @lopezobrador_ dejar de violar el debido proceso, con sus comentarios al final lo que puede provocar es dejarlos impunes. Será? Qué se pesenten las denuncias, caiga quien caiga!!!”, escribió textualmente en Twitter, la coordinadora del Sol Azteca.

Jajaja! No defiendo a nadie! Al contrario lo que digo es que la @FGRMexico debe hacer su trabajo y @lopezobrador_ dejar de violar el debido proceso, con sus comentarios al final lo que puede provocar es dejarlos impunes. Será?

Qué se presenten las denuncias, caiga quien caiga!!! https://t.co/GQZXOgjpls — Verónica Juárez Piña (@juarezvero) July 25, 2020

En defensa de su postura y ante reclamos de distintos usuarios en Twitter, la diputada Verónica Juárez insistió en que la intervención del Primer Mandatario, con comentarios y señalamientos sobre el caso del exdirector Lozoya Austin, puede ser tomado como argumento para su defensa, por violaciones al debido proceso.

“Lo que exijo es que se presenten las denuncias, y la @FGRMexico actúe caiga quien caiga! Con los comentarios de @lopezobrador_ solo viola el debido proceso y puede provocar que se queden inmunes, o será lo que realmente pretende? #PactoDeImpunidad”, apuntó.