Convocan a acción virtual global por Ayotzinapa

En el marco de la 66 Acción Global por Ayotzinapa, se convocó a una acción virtual para recordar que sus familiares siguen exigiendo la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos.

A través de las redes sociales, las organizaciones adherentes señalaron que a pesar de la pandemia provocada por el Covid-19, “ni la muerte que impone el sistema capitalista nos impide abandonar las luchas”.

Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos anunciaron que suspenderían, debido a la contingencia de salud pública, la Acción Global que incluye la marcha mensual que se realiza en la Ciudad de México desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez.

También se suspendió la Asamblea Popular Nacional, programada para el 28 de este mes en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Por esta razón, las redes de apoyo, colectivos y adherentes a la Sexta, invitaron a la gente a participar en redes sociales con videos, documentos, testimonios, denuncias, música, poesía y canto, “según sus calendarios y geografías, para decirle a México y al mundo que no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos en la búsqueda de Nuestros 43”.