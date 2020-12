Controlada pandemia por covid en la mayoría del país: Ssa

Escucha la nota:



El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que a pesar de que México todavía se encuentra en la fase activa de la pandemia causada por el virus Covid-19, en la mayoría de las entidades ya se encuentra controlada.

Durante su participación en “El Pulso de la Salud”, durante la conferencia matutina, hizo un reconocimiento a la población porque han contribuido de forma importante para contener los contagios y dijo que “la buena noticia” es la vacuna para enfrentar este reto. Actualmente hay dos estados en semáforo rojo, 24 en naranja, tres en amarillo y tres en verde.

Por su parte el Subsecretario del ramo, Hugo López-Gatell detalló que para la semana 49 de la pandemia, se registró un aumento en la positividad de los casos del 39%, es decir, 1% más que en semanas anteriores.

Además hay un aumento del 2% en las defunciones para la misma fecha y estimó que de los casos positivos entre el 10 y 12% podrían necesitar hospitalización; de éstos, solo el 5% necesita ser intubado y agregó que la ocupación actual hospitalaria promedio es de 41%, 43% en hospitalización general y 36% en camas con ventilador.

López -Gatell recordó a la gente no salir si no es necesario, reducir los tiempos afuera de sus domicilios, mantener la sana distancia y medidas de prevención del contagio y recordar que el cubrebocas es “un instrumento solidario” que da falsa sensación de seguridad y no protege del contagio en fiestas, reuniones o lugares con concentración de personas.

Finalmente Ramiro López, titular del ISSSTE, anunció que el recién concluido Hospital General de Tláhuac, en la Ciudad de México, destinará 120 de sus 400 camas disponibles a atender a pacientes contagiados por COVID en cuanto inicie su funcionamiento el próximo 19 de diciembre.