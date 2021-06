Consulta Popular: INE rechaza utilizar urnas electrónicas al no tener tiempo ni recursos

El Instituto señaló que no se cuenta ni con el tiempo y el dinero para poder instalar dichas urnas

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que en la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto no se utilizarán urnas electrónicas, al no existir el tiempo ni recursos para una auditoría y actualizar los sistemas para que sean útiles en el primer ejercicio de participación ciudadana que se realiza de este tipo en el país.

Al discutir una adenda a los lineamientos para la organización de la Consulta Popular en la cual se preguntará a los ciudadanos si quieren procesar jurídicamente a políticos del pasado, el consejero Jaime Rivera indicó que para usar las urnas electrónicas se requiere de “condiciones técnicas, ejecutivas, capacitación a supervisores y funcionarios de casilla”, por lo que las áreas del INE consideraron que “no era factible ponerlas en operación para el 1 de agosto”.

“No estarían en posibilidad de someterse a una auditoría como lo han establecido nuestros lineamientos para los ejercicios anteriores, no hay tiempo ni dinero para hacerlo, implica un trabajo de coordinación y supervisión por áreas centrales y luego de ejecución por los órganos desconcentrados de los estados en donde estos se pusieran en práctica y esto se tendría que hacer cuando aún esta corriendo el proceso electoral”

Sin embargo, las consejeras Adriana Favela, Claudia Zavala y Carla Humphrey proponían que se mantuviera abierta la posibilidad de utilizar la votación electrónica, pero la medida no prospero. Humphrey argumentó que la decisión de no usar las urnas electrónicas va en contra de la ley de consulta popular y de sentencias de la Suprema Corte quienes piden contemplar las tecnológicas para recabar votaciones.

“Si bien es cierto que este Consejo General y la mayoría de las y los consejeros electorales optaron o decidieron por que en esta consulta popular no se utilizaran instrumentos electrónicos de votación, a mí me parece claro que hay que dejar el precedente, y además hay que hacerlo porque la propia ley federal de Consulta Popular publicada el pasado 19 de mayo de 2021, que si bien no aplica para está consulta derivado de un transitorio porque hace referencia a las consultas que ya hubieran iniciado, estable en los artículos 53 y 56 expresamente el uso de urna electrónica”.

Los consejeros electorales deben definir el próximo 14 de junio los recursos con los que cuentan para organizar la consulta popular, debido a que la Cámara de Diputados no les dio recursos para dicho ejercicio y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les negó una ampliación presupuestal.