Consulta en Mexicali fue un ejemplo y lección democrática: AMLO

Al justificar la cancelación de la cervecera Constellation Brands, en Mexicali, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la consulta realizada en Mexicali fue un ejemplo y una lección democrática.

De gira por Mexicali, donde supervisó acciones de mejoramiento urbano, el mandatario admitió que hubo críticas a la consulta; sin embargo, afirmó que la mayoría de los mexicanos estuvo de acuerdo.

“Acaba de darse una elección aquí en Mexicali, algunos no están conformes alguno si pero se decidió que la gente, los ciudadanos y van a tener la última palabra para la operación de la cervecera y no hay que tenerle miedo al pueblo, la democracia es el gobierno del pueblo con el pueblo la democracia no se agota sólo el día de las elecciones”, expuso.

Indicó que por eso se convocó a la consulta y “fueron los ciudadanos de Mexicali los que decidieron y se va a cumplir esa voluntad ya es un mandato aprovecho para informarlo, así como algunos no les pareció a otros aquí les gustó y a nivel nacional”.

López Obrador aprovechó para agradecer al gobernador del estado, Jaime Bonilla, las facilidades para llevar a cabo la consulta, y a quien lo condenó su amigo.

“El gobernador es mi amigo. Me apoyo siempre en los momentos más difíciles cuando teníamos que convencer a muchos.

Cuando había miedo. Cuando todos querían ir. Los seguro, Cuando se pensaba que nunca la mafia del poder iba a permitir una transformación democrática”, indicó.