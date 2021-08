Consulta de revocación de mandato tendrá más participación: AMLO

Escucha la nota:



Para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Consulta Popular 2021 fue un buen ejercicio de la democracia en el que participaron más de 57 mil personas; sin embargo prevé que haya más asistencia en la consulta de revocación de mandato.

“Es un buen inicio, porque en marzo del año próximo, dentro de 8 meses, viene otra y van a participar mucho más ciudadanos, porque se le va a preguntar si quiere que el Presidente continúe o siga, esa otras gran reforma a la constitución, porque el pueblo es el soberano, es el que pone y es el que quita.

¿Cuándo será la consulta de revocación de mandato?

Dicho ejercicio planteado por el propio AMLO, se llevará a cabo el próximo marzo del 2022.

Entonces en la próxima van a participar más ciudadano y esta práctica se va a ir haciendo un habito y se va a heredar.

Por eso estoy contento con la Consulta Popular 2021. Además nunca había habido participación de tanta gente. Independientemente si es vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar”, explicó el presidente en conferencia mañanera realizada desde Puerto Vallarta.

Como un triunfo calificó que el más de 6 millones hayan salido a ejercer su derecho, donde el 97 por ciento votó porque se enjuicie a los últimos 5 expresidentes de México hasta la época de Enrique Peña Nieto, aunque no sea vinculante porque no se logró que más del 40 por ciento del padrón.

“Ayer fue realmente muy importante, ejemplar lo que se vivió en esta jornada, por esto mi felicitación a todos los que participaron y mi llamado a los que no lo hicieron, no dejen pasar la oportunidad de participar, la democracia no se agosta en elecciones de gobernadores, presidentes, municipales; esto se conoce como democracia representativa, pero no es democracia plena.

Es un ejercicio que se hace cada 3 años, cada 6 años, pero en épocas intersectoriales la ciudadanía no es consultada. Con la democracia participativa podemos estar constantemente participando. No quieren que el pueblo participe, opine y participe”.

Ahora falta ver la participación ciudadana que tendrá la consulta de revocación de mandato el próximo año.