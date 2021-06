Consulta anunciada por Arturo Zaldívar es cuestionable: Juristas

Escucha la nota:



El cumplimiento de la Constitución no debe ser sujeto a la aplicación de consultas, advirtió la diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio, al cuestionar el anuncio hecho por el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, respecto a la reforma al Poder Judicial a la que se introdujo un artículo transitorio para ampliar su mandato dos años más.

La ambigüedad con la que se ha conducido el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, lastima las funciones fundamentales del Poder Judicial, lo que se espera es que los ministros de la Corte desecharan de lleno el artículo transitorio, para acabar con la especulación, expresó la legisladora.

-Información relacionada: Impugnación a ampliación de mandato de Arturo Zaldívar, va: diputadas

“Más después de que se acaba de recibir una carta del parte del presidente de la Corte, ministro Arturo Zaldívar, donde está diciendo que el famoso artículo 13 transitorio, que concitó un debate muy fuerte en la Cámara de Diputados, pues acaba de decir que pondrá a consulta este artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿A qué se referirá con esto de la consulta?”, planteó la diputada Villavicencio Ayala.

Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Pastor, sentenció que la consulta anunciada por el ministro presidente podría tener dos efectos distintos: invalidar el artículo transitorio, por ser inconstitucional; o anular, incluso antes de que se presenten, los recursos por parte de la oposición en el Congreso, para reclamar la ilegalidad de la norma.

“Nos podemos ver de pronto en un escenario donde la Corte se pronuncie antes en un sentido o en otro, y pueda dejar sin materia cualquier otra impugnación formal. O sea, si es para dejarlo sin efectos, pues todos vamos a estar muy contentos, pero qué vamos a hacer en ese debate, si los ministros y ministras llegan a una conclusión diferente. Es grave desde el término de las consecuencias jurídicas, en términos de la vinculación y en términos de la materia en que versa la legitimación que tenemos para impugnar esa acción de inconstitucionalidad”, enfatizó la diputada Pastor Badilla.

EN VIVO / Mesa 2 Seminario: Autonomía e Independencias Judiciales, División de Poderes y Democracia. https://t.co/LdZ0oqQCmi — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) June 8, 2021

Consulta, ¿un distractor?

Durante el seminario virtual de análisis sobre dichos cambios legales, organizado por diputadas federales, Juan Francisco Torres, secretario de la organización México Unido contra la Delincuencia, subrayó que el tema de la consulta planteado por el presidente de la Corte es “un distractor”, frente a la “celada” que se ha tendido contra la propia ley.

“La consulta que hoy publica en su red social el ministro presidente Zaldívar, no quita o no elimina ni mucho menos disminuye las preocupaciones que acabo de señalar. Si acaso puede constituirse en un distractor, en un tema adicional que haga más patente la celada que se está tratando de hacer en contra nuestra. El llamado es puntual, la acción de inconstitucionalidad que se presente oportunamente debe ser fallada y debe ser resuelta en sus términos como lo que es, ocho ministros al menos, por no decir que la totalidad que determine lo que opera”, apuntó.

Advirtió que en torno a la Corte, hay decisiones no casuales, sino sistemáticas, impulsadas desde el Ejecutivo Federal, que claramente lesionan la autonomía e independencia del Poder Judicial.

“Los yerros ya son varios y no se pueden entender como fruto de la casualidad, son más bien parte de una tendencia de diluir los alcances de libertades, y sobre todo de convertir al Poder Judicial en una especie de tapadera del Ejecutivo que además controla sin estupor alguno, al Legislativo”, dijo Torres Landa.

Ello, al subrayar que en la Corte, se están acumulando expedientes muy relevantes sobre decisiones del Ejecutivo Federal y normas que resultarían ilegales y que al parecer la Corte, se rehúsa a resolver.

Por su parte, Javier Martín Reyes, coordinador de la Licenciatura Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), hizo notar la ambigüedad del presidente de la Suprema Corte, al decir que había que esperar tiempos legislativos para pronunciarse sobre el polémico artículo décimo transitorio.

Calificó fundamentales las acciones de inconstitucionalidad que puedan presentar legisladores en ambas Cámaras del Congreso, porque la consulta de la que habló el ministro presidente de la Corte puede ser sólo “una finta”.

¿Qué está en “peligro”?

La parte más preocupante del artículo décimo transitorio, es la ampliación de mandato en el Consejo de la Judicatura, organismo que finalmente nombra, remueve, reubica y decide sobre todos los jueces en el país. ahí está el peligro, sentenció.

“Yo creo que no hay que irnos con la finta de la consulta, pero sí me queda claro que la vía idónea para poder invalidar con efectos generales todo el artículo décimo tercero transitorio, es la acción de inconstitucionalidad. Lo más problemático creo yo, es la ampliación del mandato todos los integrantes del Consejo de la Judicatura. Por qué, porque este es el órgano que constitucionalmente tiene la facultad de nombrar, de remover, de sancionar, de readscribir a todas y cada uno de las personas juzgadoras federales que existen en el país, yo pensaría que ahí es donde está realmente el peligro”, alertó.

A su vez, María Marván, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exconsejera electoral, indicó que desde el inicio de la discusión en el Congreso y en el ámbito público, sobre el décimo transitorio, se han escuchado “peligrosos” argumentos políticos para justificar la inconstitucionalidad, diciendo que una persona, el presidente de la Corte, es indispensable y por eso, su mandato se debe ampliar.

Marván Laborde subrayó que contrario a lo expresado por el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, quién ha generado ambiente de desconfianza justificado, con respecto a la reforma, son él mismo, el Presidente de la República y los congresistas que avalaron violaciones a la Constitución. “Se lo ganaron a pulso”, sentenció.

El daño generado al Poder Judicial, del cual se queja el presidente de la Corte, lo provocó quien promovió el artículo transitorio que pasó por la vía del albazo en el Congreso, enfatizó.

También desde la Corte se ha generado incertidumbre, porque el deslinde de la norma referida, debió darse desde su presentación en el Senado, sin esperar al paso de los días, con el pretexto de que debía publicarse oficialmente, y sin esperar a que, como sucedió este martes 8 de junio, desde Palacio Nacional se autorizara emitir la comunicación del ministro Arturo Zaldívar, recriminó.