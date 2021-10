Consulado General de EU emite alerta por enfrentamientos en Matamoros

El Consulado General de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, emitió una alerta por los más recientes hechos violentos registrados en esa ciudad, y enfrentamientos entre las autoridades e integrantes de grupos criminales armados.

En redes sociales, el organismo diplomático pidió a los ciudadanos norteamericanos que se encuentran en la entidad, restringir sus movimientos al hogar, trabajo y puntos de entrada al territorio norteamericano, así como a refugiarse a partir de las 19:00 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente.

“Luego de los enfrentamientos de anoche entre las autoridades mexicanas y los grupos criminales armados, los funcionarios del consulado de EE. UU. En Matamoros restringirán sus movimientos al hogar, el trabajo y los puertos de entrada de EE. UU. Durante las horas del día y se refugiarán en el lugar entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m”, señala la traducción del mensaje publicado en la cuenta en Twitter @USCGMatamoros.

🚨Following last night’s clashes between Mexican authorities and criminal armed groups, U.S. consulate officials in Matamoros will restrict their movements to home, work, and U.S. Ports of Entry during daylight hours and shelter in place between 7:00 P.M. and 6:00 A.M.

