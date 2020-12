Consejos para una cena de Navidad segura

Escucha la nota:



No hay momento del año más esperado que la cena de Nochebuena y Año Nuevo. Mexicanos y personas de todo el mundo ansían reunirse con sus seres queridos para disfrutar de exquisitos platillos típicos, pedir deseos y hacer tiempo para la llegada del Niño Jesús.

La escena se repite año tras año y se ha visto proyectada de generación en generación. Una mesa, en muchos casos de hasta 20 personas o sino más, es la emoción de cada familia, pues, es la oportunidad de compartir y sacar a relucir las anécdotas de los eventos acontecidos en el día, en la semana e incluso en todo el año.

Sin embargo, ante un 2020 desafiante y marcado para la ciencia por el Covid-19, donde el virus mortal ha acabado con la vida de más de 1.7 millones de personas e infectando a más de 77 millones a nivel global, según la OMS y causando una devastación económica, la cena de Navidad y Año Nuevo será el asombroso respiro para millones de familias.

Pero, una mesa y varias personas sentadas a su alrededor podría ser un riesgo algo de contagios del Covid-19, (SARS-CoV-2), que puede transmitirse ‎de una persona a otra, normalmente a través del aire, al toser y estornudar, por contacto cercano con ‎personas infectadas o enfermas, o al tocar un objeto o superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos.

MVS Noticias contactó al destacado chef ejecutivo y encargado del restaurante de la cadena de hoteles Camino Real, Sergio Doniz Cortés, quien nos ofreció una serie de consejos y advertencias para que esta tradición mexicana tenga el valor simbólico que ha permanecido durante años.

La temporada navideña trae consigo una variedad de platillos típicos para esta temporada en México, pero cada región tiene su particularidad.

“Cada región tiene esa esencia que lo identifica y todos pueden disfrutar de forma igual. Todas son muy interesantes y esto hace rico el país, la diversidad de platillos y tipicidad de recetas”, comentó a través de una entreivsta vía telefónica al equipo periodístico de MVS Noticias.

Los platillos típicos de Navidad que no pueden faltar en la cocina de los mexicanos son:

El pavo

El bacalao

Los tamales

Los romeritos

El ponche

La ensalada navideña

La pierna de cerdo adobada

El lomo de cerdo al horno

El brazo navideño

El campurrado

Los buñelos

“El mexicano tiende a jugar con las cenas. Hoy cenamos mariscos, mañana pollo al horno, otro día tamales; la verdad es que la variedad de platillos es increíble. En proteínas, productos, especies. Hay una variación bastante amplia”, explicó.

Toda esta diversidad de exquisitos alimentos hacen vida por la mesa de los mexicanos en una época especial como la decembrina. Pero ¿será posible tenerlos todos?

Sergio Doniz Cortés, quien también es especialista en comida internacional por más de 9 años, consideró que depende mucho de las familias y de la economía que se esté suscitando en la región

“Careceremos de ciertas cosas. Probablemente haya familias que no tendrán el pavo, la pierna, el bacalao, entre otros. Si siento que vamos a decrecer un poco, pero lo importante es convivir, dándole obviamente valor a la salud. Estando en semáforo rojo (en el caso de Ciudad de México, Estado de México y Baja California) es bastante difícil”, dijo.

¿Se perderá la tradición?

El también encargado de área de banquetes y la calidad de alimentos que se sirven en restaurantes de gran flujo de personas sostuvo que a pesar de lo trágico que ha sido este 2020, los mexicanos se caracterizan por festejar y convivir en familia.

“No. A mi parecer no se perderá, es una fecha que ha venido año tras año. Eso no limita a las familias a festejar y realizarse esta reunión, pero sí con todas las medidas sanitarias. No exceder de 10 a 15 personas. Son fechas de festejar de convivir con la familia. Debemos estar con la familia. Ha sido un año muy duro y debemos agradecer que estamos vivos”, expresó.

“Una cena vía zoom o por cualquier otra plataforma de videoconferencia servirá para mantener esa tradición y prevenir la propagación del virus”, dijo al tiempo que exhortó a sus connacionales a buscar alternativas para evitar los contagios que ha provocado la pandemia por Covid-19.

Medidas sanitarias

Usar constantemente el gel antibacterial.

Usar tapetes sanitizantes.

Usar cubrebocas o mascarillas.

Adecuar la mesa con distancia.

Lavar los utensilios y mantenerlos con una ventilación idónea.

Usar el termómetro.

Reducir la duración de horas sociales.

Evitar interacciones cercanas y prolongadas.

Ventilar los espacios.

Proteger a las personas más vulnerables.

No entrar en contacto con personas en cuarentena.

¿Se celebrará cena sin preparar comidas en casa?

Uno de los mayores temores de los mexicanos es acudir al supermercado en estas fechas, los grandes volúmenes de personas contribuyen a un alto contagio del virus, sin embargo, ante este panorama, Sergio Doniz Cortés, considera el uso de las aplicaciones que hacen deliverys.

“Sí, se puede celebrar una cena Navideña sin tener que preparar los platillos en casa. Ahorita con esto que está pasando, muchos de los restaurantes lo que están haciendo es vender esos menús navideños por aplicaciones, facilita bastante y apoyan a la economía restaurantera que también se ha visto afectada por el declive económico que estamos padeciendo.

¿Qué no puede faltar?

La cena navideña o de fin de año no es cualquier celebración, es un festejo que reúne de forma presencial o virtual a millones de familias. Y por si la rutina te tiene muy ocupado, MVS Noticias te presenta una lista de las cosas que no pueden faltar en una cena de Navidad o fin de año.

Bebidas

Ponche de frutas

Aguas frescas

Café

Postres

Vino espumoso

Botanas

Dips y salsas

Pan

A pesar de ser un año trágico, la idea siempre es agradecer que hemos podido superar este complicado 2020. Es cierto que cada uno de nosotros tendrá la, o las palabras, con la que definir este año 2020 marcado en nuestra memoria. ¿Qué palabras definen tu 2020?

