Consejeros “desacreditan al INE y manchan la democracia”: Mario Delgado

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la actuación de algunos consejeros está “desacreditando al Instituto Nacional Electoral y manchando la democracia”, por resoluciones como la de quitar las candidaturas a las gubernaturas a Félix Salgado Macedonio a Guerrero y a Raúl Morón a Michoacán.

De gira por Sinaloa, señaló que no están en contra del INE sino de la actuación “parcial de algunos consejeros”.

“Más bien vemos que actúa a contentillo de los del PRIAN y eso desacredita al Institución Electoral, nosotros no estamos en contra del INE, estamos en contra de la actuación parcial de algunos consejeros y consejeras, porque eso mancha nuestra democracia”, indicó.

Además, señaló que confían que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les restituya ambas candidaturas porque en Guerrero y Michoacán “no tienen plan B”.

“En el caso de Michoacán y Guerrero no tenemos plan B, de manera inexplicable el INE nos da 48 horas para sustituir candidato en Guerrero y nos da cinco días en Michoacán, no sabemos con base a qué plantean las diferencias de tiempo, pero nosotros no tenemos plan B, queremos que se haga justicia”, manifestó.