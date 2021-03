“Consejeros del INE, incluido su presidente, están tomando partido”: Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que el INE se había convertido en el “supremo poder conservador”, toda vez que deciden quién es candidato y quién no.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó a algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), incluido el consejero presidente Lorenzo Córdova, de haber tomado partido en el actual proceso electoral, luego de que el árbitro electoral ayer retiró la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

En conferencia de prensa la mandataria local insistió en que el INE fue parcial en dicha determinación.

“Pues yo creo que es una acción parcial del Instituto Nacional Electoral, que va en contra de los fundamentos de la Constitución, del Instituto Nacional Electoral, de su imparcialidad, su objetividad y de funcionar como un árbitro en las elecciones; entonces no es que… o sea solamente es un partido político. Entonces, a mí la verdad me parece que están actuando parcialmente. Están tomando partido, o sea, el INE, algunos consejeros del INE, incluido su presidente, están tomando partido; y ellos, justamente, no deberían tomar partido”, declaró.

Al ser cuestionada sobre cómo hacer respetar el Acuerdo por la Democracia que convocó el Presidente de la República, la jefa del ejecutivo local reiteró que el primero en romper este acuerdo fue el INE, quien dijo debería cumplir con su papel de árbitro electoral.

“Pues, desde mi punto de vista, el primero que tenía que respetarlo, que tendría que respetarlo es el Instituto Nacional Electoral; ellos, por la Constitución, tienen la obligación constitucional de ser imparciales. O sea, en el Acuerdo por la Democracia, el árbitro debe jugar su papel de árbitro”, señaló.

Previamente el presidente López Obrador expuso que el INE se había convertido en el “supremo poder conservador”, toda vez que deciden quién es candidato y quién no.