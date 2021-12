Consejeros del INE ‘cometieron un error’, dice AMLO sobre revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su opinión sobre el polémico tema de la revocación de mandato y las acciones y declaraciones tanto de consejeros del INE como de legisladores de Morena.

Esto, luego de que, tras la denuncia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron por aplazar la revocación de mandato, el Consejo presidente del INE, Lorenzo Córdova, reclamó que “en un Estado democrático de derecho, las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.

Además, recriminó que al tratar el asunto en el ámbito penal, “se busca, sin sustento jurídico, intimidar y vulnerar la autonomía de la institución”.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “ya la Corte (Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla, ¡con eso!, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. Y lo demás, pues no lo considero conveniente”, enfatizó.

“Cometieron un error”: AMLO

“Yo pienso que debe ser la Corte y el Poder Judicial tanto el Tribunal Electoral como el poder judicial que resuelvan, no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática. Pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse”, agregó el titular del gobierno federal cuestionado sobre el tema.

“Pienso incluso que (la demanda) sirve para que tengan más excusas los consejeros y demore más el proceso y no cumplan con su responsabilidad; pero, desde luego, es un asunto del Poder Legislativo con el Poder Judicial, tú me pediste mi opinión y yo te la estoy dando como ciudadano”, apuntó López Obrador.

“A mí lo que me da mucho gusto y eso sí lo puedo expresar en mi carácter de titular del Ejecutivo es que se lleve a cabo la revocación del mandato y convocar a toda la gente a que participe. Es: ¿sí o no? ¿Quieres que continúe?… ya se deposita (la boleta) y ya se cuenta y ya se ve qué quiere el pueblo. Ese ejercicio es el más importante de todos”, remarcó el jefe del ejecutivo federal.

“Que nadie se sienta absoluto, que no te creas mucho, puede haber una revocación del mandato… Es importantísimo el precedente, el que la gente vaya y participe y hay algo también que a los conservadores, a los fifís no les gusta —‘te conozco bacalao aunque vengas disfrazado’— lo que no les gusta es que el pueblo es el que mande, porque ellos se sentían los dueños de México”, comentó López Obrador.

Sobre la recolección de firmas, comentó:

“Tengo información y agradezco mucho porque a pesar de esos obstáculos y de la polémica, ya se reunieron 10 millones de firmas, se sobrepasó lo que exige la ley; ahora le va a corresponder a los del INE revisar que sean firmas auténticas, las que no sean auténticas separarlas, desecharlas, pero son muchísimas”, señaló.

Aseguró que eso significa que la gente quiere participar, pero no solo en esta consulta.

“La gente quiere ser tomada en cuenta siempre… para no equivocarnos, lo mejor es preguntar y no ser arrogantes. La politiquería tiene que ver con darle la espalda al pueblo… hay que tener los pies en la tierra, hablar con la gente”, insistió.