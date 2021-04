Confirma AMLO que se aplicará vacuna AstraZeneca contra Covid

Escucha la nota:



Tras indicar que aún no decide si acudirá a un centro de vacunación anti COVID o le aplicarían el antígeno en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que le corresponderá recibir aplicaciones de AstraZeneca.

“Sí me corresponde AstraZeneca y, además, como hay una campaña; ya se ha demostrado que no tiene riesgos la vacuna, que son mínimos para el beneficio que causa, y como fue la que se aplicó aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, pues esa es la que me voy a poner: AstraZeneca”, enfatizó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

“No sé si vaya a un centro de vacunación o aquí, siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza. No está demás decir que hace falta la vacunación, que nos ayuda vacunarnos, que nos protege, que no hay que tener temor. No hemos, afortunadamente, no se ha registrado ningún caso grave por reacción a la vacuna, a ninguna de las vacunas”, subrayó López Obrador, un día después de que reguladores de medicamentos de la Unión Europea y del Reino Unido pidieran a AstraZeneca que incluya a los coágulos como un efecto secundario de la vacuna contra COVID-19 que desarrolló en conjunto con la Universidad de Oxford.

La transparencia es la regla de oro de la democracia. Conferencia matutina. https://t.co/jlqLPr8jb2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 8, 2021

El primer mandatario mexicano resaltó que las reacciones que se han presentado después de aplicada la vacuna anti Coronavirus es malestar de cuerpo y fiebre, pero insistió: “no pasa a mayores No pasa nada grave; tenemos que protegernos porque nos ayudará a enfrentar la pandemia y a protegernos de nuevas variantes o cepas… hasta ahora, ninguna nueva variante agresiva y hay una tendencia a la baja en contagios”, subrayó López Obrador al indicar que se reforzará el plan de vacunación “porque queremos vacunar lo más pronto posible”.

“Primero, seguir consiguiendo vacunas, ya tenemos contratos, ya hasta se ha pagado por adelantado y lo que estamos planteando es que haya cumplimiento de las farmacéuticas, que se entreguen a tiempo las vacunas. Por eso también la gira que va a llevar a cabo el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) va a visitar Rusia, China, Estados Unidos y su misión es que lleguen las vacunas”, subrayó el mandatario mexicano al informar que el canciller Ebrard estaría viajando “en la tercera semana de este mes”.

López Obrador confió en que seguirá “cayendo” el número de contagios, fallecimientos y hospitalizaciones por COVID. “Estamos esté tocando madera porque queremos ver qué efectos va tener el relajamiento que se dio con la Semana Santa”, apuntó.

Al ser cuestionado sobre la demanda de acceder a las vacunas realizada por el personal médico privado, el presidente de la República aclaró que en su gobierno “no vamos a tomar ninguna otra decisión hasta terminar lo más pronto posible de vacunar a los adultos mayores. Ya se vacunó a quienes están en hospitales COVID y lo segundo son adultos mayores, por eso nuestra decisión de reforzar el programa de vacunación porque es un asunto de días, no vamos a demorar mucho. Si seguimos vacunando como ayer, (que se inmunizó a) más de 500 mil, pues no vamos a tardar mucho y vamos a poder vacunar a todos”.

Sin embargo el Jefe del Estado mexicano aclaró que el plan de vacunación avanza “en la medida de que se siga teniendo disponibilidad de vacunas; no me gustaría dar una fecha, pero yo quisiera que lo más pronto posible se vacunará a todos los mexicanos mayores de 16 años; ese es el propósito y hacia allá vamos, nada más que va a depender de las vacunas y ya están llegando las vacunas y tenemos la ventaja de que dos vacunas ya se están envasando en México la AstraZeneca y CanSino”.

“Yo le pediría a todos que nos esperen que tengan confianza, que no estamos olvidando a nadie, que no vamos a dejar a nadie sin protección nada más que lo tenemos que hacer con orden… y pronto vamos a dar más información y buenas noticias”, aseguró el presidente de México.

En este marco, desde Palacio Nacional se realizó un enlace con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para atestiguar la llegada de 487 mil 500 dosis envasadas de Pfizer, biofarmacéutica que ha enviado al país 6 millones 156 mil 150 dosis que junto con el resto de las vacunas suman 16 millones 85 mil 750 dosis.