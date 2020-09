Conagua lanza campaña sobre Tratado de Aguas de 1944

Escucha la nota:



Ante el conflicto que se registra en Chihuahua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó una campaña para informar a la población sobre diferentes aspectos relacionados con el Tratado de Aguas de 1944.

A través de cápsulas, el organismo señala que gracias a dicho acuerdo, nuestro país recibe más agua de la que aporta.

“Sabías que el Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos es muy favorable para nuestro país. Gracias a él, nuestra región norte recibe 4 veces más agua de la que aporta a los estados del sur de la nación vecina. Nosotros debemos entregar 432 millones de metros cúbicos por año y recibe mil 850 millones en el mismo lapso, así aseguramos el agua para la agricultura y otras actividades económicas, pero también la que se requiere para consumo humano. Cumplir en tiempo nos beneficia a todos”, refiere una de las cápsulas.

Asimismo, la Conagua destaca que el aprovechamiento de las aguas transfronterizas debe beneficiar a los habitantes de las cuencas altas y bajas, así como a quienes viven en las márgenes izquierda y derecha de las mismas.

“Te imaginas que pasaría si unas pocas personas acapararan toda el agua que se va a utilizar durante un año en nuestro país, especialmente cuando la mitad del año llueve y en la otra no. Sucedería que quienes no tienen capacidad de almacenamiento o no les llega de forma natural, se quedarían sin ella. Porque sabemos que sin agua no hay vida, debemos dejar que fluya para que quienes viven en las partes altas o bajas de los ríos, a un lado o al otro, tengan la que requieren todo el año. El agua es de todos, debemos compartirla”.

En este contexto, la Conagua subrayó que Chihuahua puede ayudar a cumplir un tratado muy equitativo, y al mismo tiempo asegurar sus actividades productivas, incluida la agricultura y el abasto a las ciudades.

Mencionó que la fuerza del país reside en la cooperación y compromiso de sus entidades. Con responsabilidad y diálogo, México demostrará, una vez más, que sabe honrar sus compromisos.