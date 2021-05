Con ‘pretextos’, Morena bloquea el debate de temas urgentes en el Legislativo: MC

MC demandó que la mayoría morenista y sus aliados en el Congreso, con representación en la Comisión Permanente, no entorpezcan el trabajo parlamentario

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados advirtió que la mayoría en el Legislativo tomó como pretexto las protestas de distintas organizaciones en las inmediaciones del Senado de la República, para suspender los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Ello, con el objetivo real de evitar el debate sobre temas urgentes como la creciente violencia política en el marco del proceso electoral, reclamó la coordinadora Fabiola Loya.

El vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández, también se inconformó con la decisión de posponer la sesión de la Comisión Permanente y con la dirección de los trabajos en esa instancia parlamentaria, a cargo del senador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Ramírez.

Por separado, la diputada Loya Hernández manifestó su rechazo a la negativa de la mayoría a llevar a cabo la sesión de la Comisión Permanente, pese a que en había quórum legal para dar paso a los trabajos, es decir, suficientes congresistas registrados como presentes, en el sistema electrónico.

“Resulta evidente que la mayoría parlamentaria se ha negado a sesionar para retrasar la discusión y la construcción de soluciones en conjunto para dar respuesta a los temas urgentes para el país, como la violencia política que se ha cobrado la vida de 88 candidatas y candidatos, entre ellos la ciudadana Alma Rosa Barragán, o la injerencia indebida del Presidente en el proceso electoral, mismos que fueron agendados para su debate el día de hoy”, reclamó la legisladora.

Es inadmisible, que en medio del clima de confrontación política en el país, la creciente violencia y agresiones contra candidatos de todos los partidos en distintos estados, y los demás asuntos urgentes a tratar por el Legislativo, las sesiones sean “secuestradas” por el “capricho” del grupo parlamentario mayoritario, criticó.

Demandó que la mayoría morenista y sus aliados en el Congreso, con representación en la Comisión Permanente, no entorpezcan el trabajo parlamentario, mezclándolo con sus intereses políticos ni con el desarrollo del proceso electoral.

Por su parte, el diputado Fernández Noroña, manifestó en redes sociales, su inconformidad con la determinación de la bancada aliada de Morena, de posponer la sesión de la Comisión Permanente, hasta el próximo lunes.

“Encima de que no habrá sesión, no podemos salir. Noooo, te digo. Francamente me manifiesto en desacuerdo con el manejo del día de hoy”, escribió textualmente el congresista en su cuenta en Twitter, @fernandeznorona.