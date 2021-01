Con fusión de autónomos a dependencias federales, AMLO quiere ser “virrey”: PAN

Escucha la nota:



El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quiere ser el “virrey” de México y por ello está buscando eliminar todo contrapeso, advirtieron legisladores federales del Partido Acción Nacional (PAN).

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora Xóchitl Gálvez indicó que al anunciar la inminente fusión de organismos autónomos a dependencias del gobierno central, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Primer Mandatario no solo demuestra que no tiene noción de lo que son datos personales.

El Jefe del Ejecutivo tiene muy claro que la SFP seguirá siendo la “alcahueta” de su administración, alertó la congresista, al recordar el caso de las investigaciones, sanción y posterior exoneración de la empresa de León Manuel Bartlett, que vendió al IMSS ventiladores mecánicos a sobreprecio, inadecuados e inservibles para atender a pacientes con coronavirus.

“Definitivamente el Presidente no quiere contrapesos, si por él fuera desapareciera el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, él sería el virrey de este país, con todo respeto para él. La verdad es que no acaba de entender que él no puede ser juez y parte, que él no puede auditarse sus cuentas públicas, que el de él ha sido un gobierno opaco. La Función Pública ha sido su alcahuete, ahí está la sanción que le hicieron a León Bartlett, el hijo de Manuel Bartlett”, alertó Gálvez Ruiz.

La congresista sentenció que su bancada no permitirá el avance de la propuesta que el Primer Mandatario perfiló enviar al Legislativo próximamente.

“El Presidente quiere darle a la Función Pública las facultades del INAI, ni siquiera entiende lo que son los datos personales. Si le hacemos una pregunta de qué son los datos sensibles, y está bien que no lo entienda, pero entonces que no destruya. El INAI es una institución que le costó a los mexicanos muchos años, porque no hay un solo gobierno de todos los partidos, que haya querido ser transparente. No lo vamos a permitir”, adelantó.

A ningún gobierno, insistió la senadora panista, le gusta que las irregularidades cometidas al amparo del uso del presupuesto y el poder público, salgan a la luz.

Insistió en que su bancada en el Senado no permitirá la desaparición del INAI, y dijo estar segura de que algunos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también se opondrían.

Antes de desaparecer instituciones autónomas, remarcó, el Jefe del Ejecutivo tendría que corregir las anomalías que privan en las dependencias federales, a cargo de los funcionarios designados por él mismo.

Respecto a la intención expresa del Presidente, de también desaparecer el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la diputada Cecilia Patrón, lamentó que el mandatario muestre nuevamente que los menores de edad en el país no le interesan y por ello, no tiene presente el impacto negativo que tendría su decisión.