Con dinero de remesas y apoyo a pobres, se atendió la pandemia: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló por el hecho de que las remesas enviadas por connacionales que radican en el exterior, hayan sido la fuente de recursos junto con el apoyo social a las personas pobres, que permitió hacer frente a los efectos de la pandemia por Covid-19.

De gira por San Luis Río Colorado, en Sonora, el Primer Mandatario reiteró que si se mantiene la tendencia en captación de remesas, este año el país podría recibir una cifra acumulada de 50 mil millones de dólares, lo cual refrenda que ese es el principal ingreso para su administración.

AMLO destaca que avanza la vacunación

Las remesas llegan a más de 10 millones de familias beneficiadas con 350 y hasta 380 dólares en promedio al mes, apuntó.

“Imaginemos qué sucedería si no contáramos con esos ingresos, con esas remesas y con lo que nosotros estamos destinando al pueblo, de abajo hacia arriba, de los pobres hacia las clases medias, con eso es que hemos enfrentado la crisis que se desató por la pandemia y no ha habido por eso, crisis de consumo, no ha habido asaltos a comercios, no ha habido desesperación por hambre, por desatención”, enfatizó.

En su visita a Sonora, el Jefe del Ejecutivo destacó que avanza la vacunación contra Covid-19 en las zonas fronterizas del país, con el fin de acelerar también la recuperación económica.

Enfatizó que su gobierno seguirá entregando apoyo social a la población en pobreza, porque es “de los que da”, no de los que quita.

Instruyen a que apuren la compra del equipo

Insistió en su reconocimiento a los migrantes mexicanos, que con los envíos de remesas hicieron posible que el Gobierno Federal tuviera recursos para hacer frente a la emergencia sanitaria por coronavirus.

Aprovechó para anunciar que antes de terminar la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich regresará al estado, para poner en marcha el Hospital de Hermosillo.

Por ello, instruyó al titular del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Ferrer, a que apure la compra del equipo a instalar en dicho nosocomio.

Sobre la reinauguración del estadio de béisbol en San Luis Río Colorado, afirmó en tono de broma que, cuando está en ese tipo de instalaciones le dan ganas de batear y cuando le tiran la pelota, “ve algunas caritas, y macanea más fuerte”.

Proyecto de béisbol incluye la apertura de cinco escuelas

Recordó que el proyecto de impulso al béisbol en su gobierno, incluye la construcción y apertura de cinco escuelas de instrucción de esa disciplina deportiva y otras, en beneficio de la población.

También repartió elogios para el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, al que dijo “querer mucho”; y para el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, al que calificó de “incorruptible”.

En su turno, el secretario informó que las obras para culminar la instalación y terminar de acondicionar el estadio, que quedó a medias en anteriores administraciones, implicaron una inversión de 420 millones de pesos.