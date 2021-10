Con carta pedirá AMLO a OMS aceptar vacunas contra Covid

Esta mañana el presidente de México explicó que con una carta pedirá a la Organización Mundial de la Salud (OMS) aceptar las vacunas contra Covid que aún no son aprobadas.

“Es un acto de ineficiencia, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud no haya aprobado aún algunas dosis”, dijo López obrador frente a medios de comunicaicón.

Vacunas contra Covid aprobadas por la OMS

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mostró esta mañana, con una imagen, las dosis anticovid que han sido aceptadas por la Organización las cuales son:

Pfizer/BioNTech

AstraZeneca/Oxford

Janssen & Janssen

Moderna

Sinopharm

Sinovac

El presidente dijo que “están empujando al elefante”, pero que cuando se trataba de salud, la Organización Mundial de la Salud, era muy ineficiente, “con mucho respeto”, aclaró.

López Obrador aclaró que ya llevan una semana con dicha petición y no han obtenido respuesta, pero aclaró que no quitarán el dedo del renglón.

La participación de la gente ha sido eje en la estrategia para controlar la epidemia de #COVID19. Conferencia matutina https://t.co/jaqGb7wrrN — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 19, 2021

También destacó que con una carta pedirá que le respondan sobre el tema; sobre esta pidió a los funcionarios Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell que le apoyaran.

Solo espero a que me la entreguen y yo la firmaré, para posteriormente enviarla, puede pasar todo, pero es improbable que no me respondan a favor, más tratándose de salud, aclaró.

“Se debe dejar de lado las cuestiones ideológicas, políticas y de interés”, pidió el mandatario.

AMLO espera que su carta enviada a la OMS sea respondida en no más de tres días (72 horas) ello con la finalidad, de que dicha organización acepte ya las vacunas contra Covid.