Compactar casillas para reducir costo de la consulta de revocación, proponen

La consulta de revocación de mandato puede llevarse a cabo con menos recursos, y para ello, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda afirmó que una solución viable es compactar hasta tres casillas de recepción de opiniones en una sola, o bien, aplicar otras opciones como el uso de tecnologías de la información.

Al anunciar que presentará una iniciativa de reforma en la materia, señaló que si se atiende en un periodo extraordinario en el transcurso de las próximas dos semanas o en cuanto inicie el periodo ordinario de sesiones en febrero, se terminaría el pleito entre el organismo electoral y el Gobierno Federal, por el dinero para la revocación.

Información relacionada: 17 estados cumplieron con requisito de firmas para consulta de revocación: INE

Modificar la Ley de Revocación, subrayó, es la forma menos complicada de atender la problemática por el costo de la consulta, de casi cuatro mil millones de pesos, porque difícilmente el Ejecutivo Federal aceptará que la Secretaría de Hacienda reasigne recursos públicos, indicó.

Permitirle al INE reorganizar la instalación de casillas, en los mismos términos que establece la ley en materia de consulta popular, podría disminuir hasta en una tercera parte, el costo que tendrá el ejercicio a realizarse el próximo mes de abril.

También dijo no entender por qué, integrantes del bloque de oposición, incluyendo panistas, están contra la revocación, cuando en el discurso señalan que el objetivo es “sacar al mal gobierno”.

Tras subrayar que la revocación de mandato es un derecho reconocido formalmente, demandó que quien quiera participar, lo haga, y quien no, “no estorbe”.

La consulta de revocación debe llevarse a cabo con toda la seguridad y certeza posible y por ello, dijo, lo que abona es decir “cómo sí”.

La oposición, alertó, no puede sostener la postura de que si el gobierno es un desastre, ha provocado severa crisis en el país, divisiones entre los ciudadanos y ejerce persecución política, y al mismo tiempo, tratar de bloquear el ejercicio del derecho a quitar a los malos gobernantes.

También sentenció que para la reforma político electoral en la que se pretende invadir la autonomía del INE e incluso desaparecerlo, la oposición tiene los votos necesarios para decir “no” y frenar ese proyecto.

“Cuando llegue esa propuesta de reforma electoral hay que decirle que no, bajo ningún motivo vamos a permitir que desaparezcan el INE, que quede claro (…) porque luego no se vale andar llorando lo que luego no se vale andar llorando lo que no se defiende con votos en el Legislativo”, sentenció.