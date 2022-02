¿Cómo registrarse para estudiar la universidad en la Marina? Te contamos su paso a paso

La Secretaría de la Marina dio a conocer su Convocatoria 2022 para el ingreso a los Establecimientos Educativos Navales, por lo que jóvenes de todo el territorio mexicano podrán hacer su registro a través de Internet para realizar los exámenes de admisión a la Heroica Escuela Naval Militar, la Escuela Médico Naval, la Escuela de Enfermería y la Escuela de Intendencia Naval.

El día 5 de febrero del 2021 se publicará en la página de la Universidad Naval donde deberás realizar tu registro completamente en línea.

¿Qué requisitos necesito para entrar?

Si deseas ingresar a una licenciatura, debes de cumplir 18 años de edad a más tardar el 31 de diciembre del año en que se emita la convocatoria, asimismo no alcanzar los 21 años antes del 09 de agosto del mismo año.

En el caso de estudios a nivel técnico profesional, debes de cumplir 18 años de edad a más tardar el 31 de diciembre del año en que se emita la convocatoria, asimismo no alcanzar los 23 años antes del 31 de diciembre del mismo año.

¿Qué carreras puedo estudiar en la Universidad Naval ?

La Universidad Naval te ofrece la oportunidad de estudiar algunas de las 5 carreras a nivel licenciatura (profesional) y 3 carreras a nivel técnico profesional:

Licenciatura:

Ingeniería en Sistemas Navales

Ingeniería Aeronaval

Ingeniería en Hidrografía

Médico Cirujano Naval

Enfermería Naval

Técnico Profesional:

Administración e Intendencia Naval

Electricidad y Refrigeración

Mecánica de Aviación Naval

Sin embargo, no podrás participar en la convocatoria si tienes menos de 18 años, ya que el registro se realiza en la página de la Universidad Naval, donde el sistema no te permitirá registrarte si no cubres este requisito.

La estatura mínima para entrar: para mujeres es de 1.58 metros, y para hombres es de 1.63 metros. El peso debe ser acorde a tu estatura, de tal forma que cuentes con Índice de Masa Corporal (IMC) no mayor a 25, ni menor a 18.

Otro de los requisitos, para entrar a la Escuela Naval de la Marina en 2022 es el certificado de secundaria con promedio igual o mayor a 7.5.