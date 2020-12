Comisiones de San Lázaro pedirán tramitar prórroga para mariguana

El PRI señaló que el proyecto enviado por los senadores, necesita “cirugía mayor” y por ello no es conveniente apresurar su aprobación.

En la Cámara de Diputados, las juntas directivas de las comisiones de Justicia y Salud, determinaron solicitar de manera formal a la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del recinto, promuevan una nueva prórroga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de tratar la regulación de la mariguana, hasta febrero del 2021.

La reunión de los integrantes de las instancias dictaminadoras, se llevó a cabo en privado, la tarde de este miércoles 9 de diciembre.

Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos aprobó en sesión semipresencial, opinión favorable sobre la minuta proveniente del Senado que regula la producción de cannabis.

Con 15 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, los integrantes de la Comisión emitieron opinión favorable sobre la minuta del Senado de la República que expide la Ley Federal para la Regulación y Control de Cannabis, aunado a que reforma la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

Ello, pese a que las comisiones dictaminadoras en el recinto no han emitido siquiera un anteproyecto de dictamen, y han perfilado cambios a lo previamente establecido en la sede senatorial.

Al respecto, el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez, manifestó que desde su óptica, no hay condiciones en San Lázaro para que las comisiones dictaminadoras emitan un proyecto en los tres o cuatro días de trabajo efectivo que le restan al periodo ordinario, el cual finaliza el próximo martes 15 de diciembre.

El diputado Juárez Cisneros señaló que el proyecto enviado por los senadores, necesita “cirugía mayor” y por ello no es conveniente apresurar su aprobación.

Se requiere una buena ley, no sólo avalar una minuta, enfatizó.

“Hasta donde yo percibo, no hay condiciones para que se discuta en estos tres, cuatro días que le quedan al periodo. (La prórroga) tendrá que plantearse a la Mesa Directiva, y la presidenta de la Mesa Directiva tendrá que hacer el planteamiento a la Suprema Corte de Justicia para pedir una prórroga, que sería la cuarta. ¿Qué opino yo? Que se trata de sacar una buena ley, no de aprobar una minuta. Con todo respeto, la minuta que estamos discutiendo, requiere, necesita de cirugía mayor, requiere de tiempo, no es una aspirina”, afirmó el coordinador del tricolor.

Al expresar su convencimiento de que la minuta senatorial que regula la mariguana se va a corregir, subrayó que si la norma se llega a aprobar en los términos en que se encuentra, sería inoperante, ya que no se prevé asignar un solo peso al Instituto que regularía el mercado de esa sustancia.

Es preciso tener instrumentos legislativos adecuados, armonizarlo con otros ordenamientos como el Código Penal y la Ley General de Salud, así como recursos para instrumentar en los hechos la nueva política pública de control de la mariguana.

Indicó que en lo personal, él prefiere esperar a que se cuente con una legislación adecuada, que contar con una norma aprobada apresuradamente, que no sirva en los hechos y que incluso, pudiera representar violaciones a derechos humanos.