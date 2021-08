Comisión de Salud de San Lázaro, “invisible” ante pandemia: oposición

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, dio por finalizados sus trabajos como parte del cierre de la saliente Legislatura, con reclamos mutuos entre la oposición y la mayoría, por la falta de acción de los congresistas ante el desarrollo y recrudecimiento de la pandemia por coronavirus.

En reunión semipresencial, legisladoras del Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN), lamentaron que la instancia parlamentaria presidida por diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no haya hecho “nada” para defender el derecho a la salud de los ciudadanos ni para llamar a rendir cuentas a funcionarios del sector salud.

En respuesta, legisladoras y legisladores de la mayoría acusaron a los gobiernos anteriores de haber dejado el sector salud en calidad de desastre.

Vergüenza por desaparición del Seguro Popular

Sin rodeos, el diputado Arturo Hernandez, integrante de Morena y secretario de la Comisión, atajó los señalamientos al afirmar que sus compañeros no harán caso de las críticas al Gobierno Federal.

“Y deberíamos de sentir vergüenza en esta Comisión, porque se desapareció un Seguro Popular que sin duda tenía muchos defectos, pero no se generó nada que funcionara para las mexicanas y los mexicanos. Y hoy tenemos serias deficiencias frente a una pandemia en la cual también se han negado a dar la cara a esta Comisión las autoridades de Salud, porque simple y sencillamente no les importamos ni tampoco la Comisión hizo valer el papel que tenía para legislar por la salud de las y los mexicanos. Esta comisión no hizo lo que tenía qué hacer, es muy lamentable”, planteó la diputada de MC, Martha Tagle.

“Más que lo que hoy se necesitaba, era tener una Comisión activa, que fuera eso, un arma cuando empezó esta pandemia. Hoy no, no puedo votar estos tres informes de una Comisión invisible, insensata ante la situación de pandemia que México ha vivido desde el inicio, hasta el día de hoy. Alguien que se tenía que haber quedado callada en esta pandemia, principalmente era esta Comisión”, apuntó la diputada panista Sonia Rocha.

“Yo creo que la oposición termina como empezó en esta Comisión, criticando sin autocriticarse, sin reconocer el país enfermo que nos entregaron durante sus gobiernos. Sus fuentes de información nuevamente se basan en sus datos de referentes neoliberales. En esta comisión retomaremos comentarios que valgan la pena, los otros pues simplemente no les haremos Hernández Tapia.

INSABI, grave error del Ejecutivo Federal

Se le sumó la diputada Anita Sánchez, quien acusó “errores metodológicos” del CONEVAL, en cuanto a la medición de la pobreza y el aumento de carencias en materia de atención en salud dado a conocer recientemente por ese organismo, ello, en el intento de desacreditar esa información.

En tanto, la diputada Rocha y su compañera, Ana Paola López, al igual que la diputada Tagle Martínez, coincidieron en que desaparecer el Seguro Popular y dar paso a un organismo inoperante con autoridades ineficientes, como el INSABI, sin garantizar servicios de salud a quienes no tienen seguridad social como una prestación laboral, fue un grave error del Ejecutivo Federal.

Al acusar que el sistema de salud, en manos de la actual administración es equiparable a un paciente “intubado”, recriminaron que la Comisión de Salud en San Lázaro se haya quedado “pasiva” y mostrado “sumisa”, esperando órdenes de “un solo hombre”, es decir, mandatos del Presidente de la República.

El trabajo de la Comisión fue un “fracaso rotundo” que excepto las normas aprobadas en materia de etiquetado frontal de alimentos, dejó mucho qué desear y no se movió ni para llamar a rendición de cuentas al titular del INSABI ni para hacer más por las personas que enfermaron por COVID-19 y pacientes con otras afectaciones de salud, que se quedaron sin atención médica, sin medicinas y sin tratamientos.

INSABI, un organismo ‘visionario’

Hicieron referencia a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para refrendar el deterioro de la atención en salud en el país, en medio de la pandemia por coronavirus.

Entre las críticas al trabajo parlamentario en materia de salud y las dificultades que enfrentó, hasta la diputada morenista, Carmen Medel, que por algunas semanas presidió la Comisión, admitió que en torno al Legislativo hay “fuertes grupos de poder” que impiden abordar temas como la regulación del tabaco.

En su mensaje final, la presidenta de la Comisión, Miroslava Sánchez, afirmó que el INSABI es un organismo “visionario”.

También dijo que en materia de atención al COVID-19, la instancia a su cargo emitió un par de exhortos para que las autoridades en la materia emitieran mayores medidas de prevención de contagios y a avanzar con el proceso de vacunación.