Colectivos rechazan violencia institucional de Raúl Morón contra Evangelina Arias

Raúl Morón Orozco señaló al consejero electoral del INE, Jaime Rivera Velázquez, como ex pareja de Evangelina Arias Solís, hermana de Cristóbal Arias.

Tras perder su registro como candidato de Morena a la gubernatura de Morena a Michoacán, Raúl Morón Orozco acusó al consejero del INE, Jaime Rivera Velázquez, de tener un conflicto de interés, al ser ex esposo de Evangelina Arias Solís, hermana de su contrincante en la contienda interna de su partido político.

Es por ello que el Colectivo Feminista Purepecha rechazó tajantemente la violencia institucional y misógina del ex aspirante a la gubernatura de Michoacán en contra de Arias Solís.

“La vida privada de las mujeres no es botín político, no es un objeto que se pueda utilizar para intereses personales, políticos y partidistas y después desecharlo como si se tratase de nada, ya que esto es un acto profundamente misógino y violento, hacemos responsable al ex candidato y Presidente Municipal de Morelia con licencia, de cualquier daño psicológico, moral, social, laboral e incluso físico que pueda ocurrir en contra de Evangelina Arias Solís”, señalan en comunicado.

Además piden a Morón Orozco que acuda a talleres especializados que le permitan dejar atrás “sus prácticas misóginas, violentas y machistas”.

Y acudir las instancias correspondientes para llevar los recursos que le parezcan convenientes por motivo de la resolución del INE, “ya que la vida privada de una ciudadana no tiene nada que ver con este tipo de controversias”.