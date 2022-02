Coinciden gobiernos de la 4T con mandamientos de Iglesia católica: Martí Batres

Aunque desde distintas filosofías, los gobiernos federal y capitalino coinciden con los mandamientos de la iglesia para hacer labores en favor de la construcción de paz, afirmó el titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Segob), Martí Batres Guadarrama.

“Por ejemplo en la iglesia existen los mandamientos, hay 10 mandamientos, algunos de ellos son: no matarás, no robarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, coincidimos con esos mandamientos y otros, coincidimos totalmente.

Además hemos escuchado al presidente López Obrador hablar de algunos mandamientos para los que están en la función pública, para los que estamos en la función pública y se parecen, que dicen, él dice tres: no robar, no mentir, no traicionar”, comentó.

Al inaugurar el módulo de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en el atrio de la Rectoría de Santiago Apóstol, en la alcaldía Iztacalco, el funcionario refirió que es necesario incluir tareas preventivas en materia de seguridad.

“No solo es perseguir al delincuente, también hay que evitar que haya delincuente; no solo es castigar y encarcelar a quien comete un delito, también es evitar que se cometa ese delito”, puntualizó.

Dijo que “Sí al Desarme, Sí a la Paz” evita la comisión de actos delictivos, al convocar a la ciudadanía a que saque de sus hogares armas de fuego, las entregue de manera anónima en los atrios de iglesias, y a cambio se les entregue dinero en efectivo y libros, mientras que los niños también pueden deshacerse de juguetes bélicos e intercambiarlos por otros lúdicos y recreativos.

Batres Guadarrama celebró la respuesta que ha tenido la acción.