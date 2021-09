Cofepris y Salud deben aclarar si hay riesgo en vacunar a menores contra Covid-19

Escucha la nota:



En el marco del regreso a clases en medio de la tercera ola de la pandemia por coronavirus, es necesario que la autoridad federal y en materia de salud informe si hay riesgo o no en aplicar vacunas contra el virus a menores de edad, demandó el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Mendoza.

El legislador pidió que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud emitan un pronunciamiento urgente en esa materia, con el fin de aclarar ante la población los puntos a favor y en contra de vacunar a los menores de edad contra Covid-19.

Piden a AMLO enfrentar la emergencia sanitaria con seriedad

El congresista exigió al Gobierno Federal y los responsables de la estrategia para enfrentar la emergencia sanitaria, que asuman con seriedad el problema y no subestimen más las muertes por coronavirus.

Reclamó que al inicio de la pandemia se dijo que no sería grave, que no provocaría muertes masivas, cuando los registros oficiales reportan al menos 261 mil 498 muertes, y no han informado sobre el subregistro de fallecimientos a causa de contagios con el virus.

Recalcó que hasta el momento, según la propia Secretaría de Salud, se han registrado 16 mil 278 casos de Covid-19 entre menores de edad, tan solo del 12 de abril y hasta el pasado 31 de agosto; así como 223 fallecimientos de niños y adolescentes contagiados.

COFEPRIS debe informar qué vacuna es la más adecuada para aplicar en menores de edad

El diputado Mendoza Acevedo señaló que parala población es necesario conocer qué efectos tanto positivos como negativos podría tener el vacunar a menores de edad contra Covid-19, con el fin de no tomar medidas que puedan poner en riesgo a los infantes, y también, desechar recomendaciones carentes de fundamento científico.

“Queremos tener certeza de que se garantice la salud de las niñas y los niños, ante un escenario creciente de casos en menores de edad y frente al regreso a clases es urgente que las autoridades despejen las dudas e informen de las acciones que prevén para este sector de la población”, dijo.

Señaló que la COFEPRIS debe informar qué vacuna es la más adecuada para aplicar en menores de edad, y en consecuencia, conseguir el insumo y suministrarlo a los niños que por instrucción del Gobierno Federal comenzaron a regresar a clases presenciales en sus escuelas.

Se debe dejar de minimizar las muertes de niños por coronavirus

Insistió en que la autoridad en salud debe dejar de minimizar las muertes de niños por coronavirus, tal y como sucedió al inicio de la pandemia.

“Ya basta de subestimar los decesos, todas las vidas son importantes, al principio de la pandemia nos dijeron que se trataba de una simple gripa y hay 261 mil 498 muertes de mexicanos por este virus, entre ellos 223 de menores de edad, nos dijeron que el cubrebocas no servía y hoy hay más de 3 millones de casos confirmados, es evidente que necesitamos certezas ante la enfermedad y principalmente si se trata de menores de edad”, dijo.