Cofepris autoriza tres pruebas serológicas para Covid-19

Con el objetivo de realizar más diagnósticos certeros de Covid-19, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó tres pruebas serológicas, que a diferencia de las pruebas PCR o moleculares, estas se realizan a partir de una gota de sangre y detectan la respuesta inmunológica o la generación de anticuerpos en el organismo de una persona al tener o luego de tener el virus SARS-CoV-2.

El protocolo de evaluación de las pruebas serológicas se realizó en conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, el Tecnológico de Monterrey y Cofepris por lo que avalaron los diagnósticos de Architect SARS CoV-2, de Abbott Laboratories Inc; el test antibody determination kit, del fabricante Beijing Diagret Biotechnologies y Covid-19 Cassette, de Hangzhou Biotest Biotech.

Los usuarios de las pruebas serológicas deben reportar los resultados si no hay evidencia de infección, probable infección reciente sin anticuerpos protectores, reciente con anticuerpos protectores en desarrollo o infección pasada con anticuerpos protectores, pero Cofepris aclaró que “tener anticuerpos protectores no excluye la posibilidad de una eventual reinfección”.

La Comisión explicó que la presencia de anticuerpos sugiere que el sujeto ha sido expuesto al virus y ha desarrollado una respuesta inmune, “y esto ocurre al menos dos semanas después de la exposición y expresión clínica de la enfermedad, pero no determina que ya no se tiene riesgo de contraer la enfermedad, pero sugiere que es de menor riesgo que quien no tiene anticuerpos”.

La Cofepris continuará evaluando otras pruebas serológicas que sean sometidas para autorización.