Cobardes, quienes se hicieron a un lado: Rosario Robles

Cuando están por cumplirse dos años de que fue privada de su libertad; Rosario Robles calificó de cobardes a quienes se hicieron a un lado y se callaron para que todos los ‘dardos’ se dirijan hacia ella, a sabiendas que no se prestaría a ninguna farsa que los involucre ilegalmente.

Indicó que en su caso la “lógica es muy sencilla: no puedo dominarte, te aniquilo. Me estorbas para mi proyecto, te entierro” y destacó que estas son las razones por las cuales, en su caso, se ha permitido la institucionalización de la venganza.

En una carta difundida en sus redes sociales, la ex jefa de Gobierno dijo que es falso que no quiera cooperar con la autoridad, ya que se presentó desde la primera audiencia para esclarecer los hechos y enfatizó que no está dispuesta a mentir (como lo han hecho otros) para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia.

Mencionó que no deja de cuestionarse por el hecho de que a quienes huyeron y les encontraron recursos millonarios están en sus casas, mientras que a ella que dio la cara, que está acusada de un delito menor, le aplicaron la cárcel.

“Entonces, ¿es mejor huir?”, sentenció.

No han podido demostrar su culpabilidad

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social aseveró que se le castiga por actos que supuestamente cometieron otros, pero en ningún caso han podido demostrarle a esos terceros alguna responsabilidad.

Por ello, se preguntó si no tendrían que haber acreditado primero esos hechos antes de acusarla de omisión, y sí el mismo manejo van a tener quienes por sus omisiones han llevado a la muerte a miles de mexicanos por el mal manejo de la pandemia de Covid-19.

Asimismo, reprochó que se le inhabilite por diez años por no reportar dos mil pesos, que no eran suyos, en su declaración patrimonial y lo hace quien tiene múltiples propiedades e, inexplicablemente, una propiedad patrimonio de la Ciudad de México y agregó que tampoco se toca a ex funcionarios que no declararon propiedades multimillonarias, y que forman o han sido parte del actual gobierno.

Robles Berlanga puntualizó que a diferencia de los demás, no quiere privilegios, ni que nadie sea su tapadera, ya que lo único que quiere es que se aplique la ley, que se haga justicia, porque en un proceso apegado a la ley, su inocencia será demostrada.

Tras asegurar que su deseo es seguir el proceso en libertad, Rosario Robles aseveró que México está en deuda con el debido proceso y la presunción de inocencia.