CNDH celebra eliminación de impuesto a productos para higiene menstrual

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró la eliminación del Impuesto al Valor Agregado que se cobra en los productos para la higiene menstrual, aprobada por el Congreso de la Unión.

Consideró que la disposición representa un avance legislativo histórico en el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas menstruantes, y permitirá que adquieran productos a un costo accesible y acorde a sus posibilidades.

El organismo advirtió que se debe dar un seguimiento puntual en la generación de otras políticas públicas e incluso de reformas legislativas que en torno a esta eliminación protejan y garanticen de manera definitiva el reconocimiento pleno de este derecho.

Reitero que es necesario erradicar las visiones patriarcales y tradicionalistas respecto al abordaje de la menstruación como un modelo biomédico y comercial, que no permite visibilizar la convergencia de factores psicoemocionales, socioculturales, económicos, educativos y ambientales que influyen en la calidad de vida de las personas.

Recordó que la CNDH había advertido en la recomendación 35/2021 sobre la falta de acciones suficientes para garantizar a las adolescentes y mujeres privadas de la libertad el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como a la gestión e higiene menstrual digna.

Indicó que el organismo constató que varios de los sistemas penitenciarios estatales no contaban con partidas presupuestales específicas para la adquisición de esos enseres, lo que genera que, en la mayoría de los casos, las personas menstruantes tengan que comprar dichos productos a costos excesivos o correr el riesgo de infecciones que afectan su salud al no utilizar producto alguno, debido a que no cuentan con los medios económicos para acceder a ellos.