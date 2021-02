Citar a comparecer a responsables de auditoría a gasto en NAIM: PRD

Escucha la nota:



La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados consideró que los responsables de la revisión al costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), deberían ser llamados a comparecer ante la Comisión de Vigilancia del recinto parlamentario.

Lo anterior, a fin de aclarar el tema de las fallas en la metodología para calcular la cifra dada a conocer públicamente.

*Información relacionada: Diputados aprueban en lo general reforma eléctrica de AMLO

La coordinadora Verónica Juárez lamentó que el órgano fiscalizador haya cedido ante los reclamos del Presidente de la República, y en consecuencia, admitido presuntos errores de cálculo sobre lo que costó a la actual administración, la decisión de cancelar las obras del Aeropuerto emprendidas por el gobierno anterior.

“Me parece que la Comisión de Vigilancia está obligada a llamar al Auditor y a la persona que hizo la declaración el día de ayer, porque me parece que no tiene las facultades para hacerlo. No puede hablar por la Cámara de Diputados”, dijo.

“Y me parece también lamentable y equivocado que a través de la persona qué hizo esta declaración, se diga que hay algunas imprecisiones. Esto nunca había ocurrido, pero quién debía de haber hecho hacer estas aclaraciones en todo caso, es la Unidad de Evaluación y Control. Entonces me parece en todo caso aquí, que quién debería haber hecho esta declaración en su momento, si así fuera, es la propia Comisión de Vigilancia de la Auditoría de la Cámara de Diputados”, expresó.

Juárez Piña recordó que el proceso de fiscalización prevé plazos para que los entes auditados hagan aclaraciones, atiendan observaciones, subsanen faltantes y respondan a los señalamientos de la Auditoría Superior.

Consideró que el Presidente de la República faltó al respeto al organismo autónomo de fiscalización, al cual reconvino desde su conferencia en Palacio Nacional.

“Entonces me parece que hay un exceso por parte del Presidente de la República. Yo le diría que no se ponga nervioso, que en todo caso haga llegar las aclaraciones en donde sea, porque ahora resulta que es a partir de la ‘mañanera’ en donde él quisiera que se estén aclarando las circunstancias y se tienen que aclarar aquí, en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, que es quien tiene la facultad y la responsabilidad de hacer la revisión correspondiente”, apuntó.

La congresista subrayó que si hay anomalías en la revisión de la ASF, las instancias del Gobierno Federal observadas, deberían presentar la información aclaratoria correspondiente, y no dejar el tema en manos del Primer Mandatario, que ha mostrado un ánimo de descalificación a los organismos autónomos.

“Me parece que de las ‘mañaneras’, el Presidente debe de hacer que sea un instrumento de información, pero no que sea un instrumento de amenaza, de presión y hasta de chantaje”, reiteró.