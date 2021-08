Citan a Ricardo Anaya a declarar ante un juez en el Reclusorio Norte

Ricardo Anaya aseguró que si se presenta en el Reclusorio Norte, no lo dejarán salir. Por eso se va a exiliar para “seguir luchando” por México.

Escucha la nota:



Ricardo Anaya reveló que menos de 24 horas después de que diera a conocer un video donde denuncia persecución en su contra, llegó a su domicilio un citatorio para que comparezca ante un juez en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

En el video semanal que difunde en redes sociales y que también fue distribuido por el Partido Acción Nacional, Anaya Cortes dijo que los delitos por los cuales lo acusan sumarian 30 años de cárcel.

Información relacionada: Ricardo Anaya denuncia que AMLO lo quiere meter a la cárcel

Ante el exhorto del primer mandatario para que se presente a declarar, el excandidato presidencial del PAN dijo que no le cree a Andrés Manuel López Obrador.

“Sé perfectamente que si entro al reclusorio como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir, como voy a creer en un juicio justo, cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme, a ver este proceso se inició porque López Obrador, así lo ordenó y una vez que estas en prisión pierdes tus derechos políticos, afirmó.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

Ricardo Anaya apuesta por el exilio para “seguir luchando”

El también aspirante a la contienda por la presidencia en 2024, aseguró que el exilio es la única alternativa que tiene.

“El exilio es la única alternativa para poder seguir luchando, que dejarte encarcelar por un autócrata, muchas veces significa perder la batalla, y que te quede bien claro Andrés Manuel, yo no me escondo ni huyo, doy la cara, y me exilio con mucho dolor de mi país, para poder seguir luchando”, advirtió.

Indico que si alguien está con el presidente tiene protección, como el caso de sus hermanos, el colapso en la línea 12 del Metro, Manuel Bartlett, Irma Eréndira, o como Ovidio Guzmán, pero si eres adversario, añadió, “en 24 horas te mandan un citatorio y te tratan de meter 30 años a la cárcel”.

Es por ello que, de acuerdo con Ricardo Anaya, decidió no acudir al citatorio en el Reclusorio Norte.